NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈中市府托育一條龍　9成家長滿意難產婦高喊師父救我　妙禪救出寶寶凱擘大寬頻500M只要$799
政治

蔡英文致歉軍公教：深刻體會馬英九當年猶豫原因

記者林仕祥／台北報導2018/06/21 16:23
▲總統蔡英文表示，前總統馬英九八年任內，曾說要推動年改，不會把問題留給下任總統，「我就是他口中的下任總統」，她沒有要指責馬的意思，因為兩年來的風風雨雨，讓她深刻體會到，馬當年猶豫的原因。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.6.21）
▲總統蔡英文表示，前總統馬英九八年任內，曾說要推動年改，不會把問題留給下任總統，「我就是他口中的下任總統」，她沒有要指責馬的意思，因為兩年來的風風雨雨，讓她深刻體會到，馬當年猶豫的原因。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.6.21）

立法院昨晚三讀通過軍人年改案，總統蔡英文和副總統陳建仁今（21）日召開記者會，向軍公教致歉。蔡英文也說，前總統馬英九八年任內，曾說要推動年改，不會把問題留給下任總統，「我就是他口中的下任總統」，她沒有要指責馬的意思，因為兩年來的風風雨雨，讓她深刻體會到，馬當年猶豫的原因。

蔡英文表示，軍公教年金改革終於完成，未來年金破產將成為歷史名詞，一個體制健全、體質良好，且每位年輕軍公教人員，都確定可以領到退休金的台灣，從現在起正式展開。回顧過去兩年來，年金改革引發的爭議、討論，此時此刻她心中只有感謝兩個字。

蔡英文感謝軍公教的同仁們，在國家退休制度最危急的時候，再次展現高度的愛國熱誠，「沒有人比你們更忠於這個國家」，因為各位的體諒，國家財政才能永續。因為年改節省的支出，政府沒有收回，而是挹注在基金上，延長基金的壽命，但大部分人口袋內的錢還是比過去少，那種不滿與無奈，不是當事人很難了解其中感受，她要代表國家，向各位說聲抱歉。

蔡英文說，對的事情堅持下去，人民一定會支持，改革的功勞，應該歸於全民，「我們一起把台灣從懸崖邊拉了回來，所以台灣人都是英雄」，記得她接任總統前，和馬英九討論國政交接工作，當時馬提到，「他無法完成年金改革問題」，馬在八年任內，也曾說過要推動年改，不會把問題留給下任總統，「我就是他口中的下任總統」，此時此刻，她沒有要指責馬的意思，因為兩年來的風風雨雨，讓她深刻體會到，馬當年猶豫的原因。

蔡英文強調，在歷史時刻，身為國家元首，除了承擔沒有其他選擇，她的信念很簡單，就是越困難的改革，就越要有承擔的勇氣，前人做不到的事情，她必須要扛起責任，否則2016年政黨輪替，就失去意義，如果不能在財務破產前懸崖勒馬，所有人的退休金都將要泡湯，台灣經濟也要陷入巨大危機，「身為總統不能坐視國家走向決絕境」，因此她堅持，在執政一開始就要處理年改，雖然極度困難，但是不改不行。

陳建仁表示，軍人年改案在立院修正通過，他要向所有軍公教人員表達深切的敬意、感謝以及十二萬分的歉意歉意，他強調，年金改革是通往社會公平、正義與和諧的重要工程，更是今天不做、明天就會後悔的必要改革，感謝國人同胞的共同努力，今天，我們又再一次為台灣的幸福共好向前邁進一步，讓我們繼續努力，帶給台灣更團結、更公義、更美好的未來。
 

關鍵字蔡英文馬英九陳建仁軍公教年改
軍改三讀　軍：98%退後所得反增

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan