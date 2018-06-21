蔡英文致歉軍公教：深刻體會馬英九當年猶豫原因

蔡英文表示，軍公教年金改革終於完成，未來年金破產將成為歷史名詞，一個體制健全、體質良好，且每位年輕軍公教人員，都確定可以領到退休金的台灣，從現在起正式展開。回顧過去兩年來，年金改革引發的爭議、討論，此時此刻她心中只有感謝兩個字。

立法院昨晚三讀通過軍人年改案，總統蔡英文和副總統陳建仁今（21）日召開記者會，向軍公教致歉。蔡英文也說，前總統馬英九八年任內，曾說要推動年改，不會把問題留給下任總統，「我就是他口中的下任總統」，她沒有要指責馬的意思，因為兩年來的風風雨雨，讓她深刻體會到，馬當年猶豫的原因。

蔡英文感謝軍公教的同仁們，在國家退休制度最危急的時候，再次展現高度的愛國熱誠，「沒有人比你們更忠於這個國家」，因為各位的體諒，國家財政才能永續。因為年改節省的支出，政府沒有收回，而是挹注在基金上，延長基金的壽命，但大部分人口袋內的錢還是比過去少，那種不滿與無奈，不是當事人很難了解其中感受，她要代表國家，向各位說聲抱歉。

蔡英文說，對的事情堅持下去，人民一定會支持，改革的功勞，應該歸於全民，「我們一起把台灣從懸崖邊拉了回來，所以台灣人都是英雄」，記得她接任總統前，和馬英九討論國政交接工作，當時馬提到，「他無法完成年金改革問題」，馬在八年任內，也曾說過要推動年改，不會把問題留給下任總統，「我就是他口中的下任總統」，此時此刻，她沒有要指責馬的意思，因為兩年來的風風雨雨，讓她深刻體會到，馬當年猶豫的原因。

蔡英文強調，在歷史時刻，身為國家元首，除了承擔沒有其他選擇，她的信念很簡單，就是越困難的改革，就越要有承擔的勇氣，前人做不到的事情，她必須要扛起責任，否則2016年政黨輪替，就失去意義，如果不能在財務破產前懸崖勒馬，所有人的退休金都將要泡湯，台灣經濟也要陷入巨大危機，「身為總統不能坐視國家走向決絕境」，因此她堅持，在執政一開始就要處理年改，雖然極度困難，但是不改不行。

陳建仁表示，軍人年改案在立院修正通過，他要向所有軍公教人員表達深切的敬意、感謝以及十二萬分的歉意歉意，他強調，年金改革是通往社會公平、正義與和諧的重要工程，更是今天不做、明天就會後悔的必要改革，感謝國人同胞的共同努力，今天，我們又再一次為台灣的幸福共好向前邁進一步，讓我們繼續努力，帶給台灣更團結、更公義、更美好的未來。

