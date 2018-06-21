Instagram推IGTV　手機可看直立式影片

IGTV 為 Instagram 入主影音平台的最新產品，主要訴求以影片為基礎的社群媒體平台，主打「直立式」呈現，更易於在手機等行動裝置上觀看。而就如 YouTube 上聚積了許多網紅、明星一樣， IGTV 期望透過名人效應吸引更多用戶加入。目前，如 Kim Kardashian 、 Selena Gomez 等人皆已加入。 Instagram 執行長 Kevin Systrom 表示，過去觀看影音又想同時查看他人社群媒體動態時，需要切換不同平台，而 IGTV App 提供兩者間的結合，正巧解決了這個問題。

用戶數已突破 8 億人的 Instagram 推出全新產品 IGTV App ，用戶可以上傳最長 1 小時的直立式行動影片，在原本以圖文及限時動態之外再添一話題功能！目前 IGTV 已於 iOS 與 Android 系統上線。

一般而言，打開 YouTube 等影音平台都須透過搜尋、點擊來觀看影片， IGTV 則主打相關推薦的方式，自動找出使用者感興趣的影片並撥放，且整體介面更加簡約，只要有Instagram 帳號就能登入，上傳個人創作影片，以及在影片下方留言與追蹤者互動，同時，只要點擊帳號就可連結至 Instagram 頁面。



▲IGTV 結合原本 Instagram 與新推出的影音平台，讓使用者在觀賞影片時也可查看 IG 檔案。（圖／翻攝IGTV ）

現階段 IGTV 會依照 Instagram 帳號的追蹤人數多寡開放用戶上傳影片的時間長度。目前平台僅開放名人等級的帳號上傳 1 小時長影片， IGTV 承諾，最終將會開放所有用戶都能上傳無限長度的影片。

至於最大影音平台 YouTube 已積累相當大量的影音創作者，創作者依照影片的瀏覽量能獲取一定廣告收益， IGTV 的出現無疑將瓜分 TouTube 的收看流量，雖然目前 IGTV 上尚未有任何廣告，而執行長 Kevin Systrom 於大會上也坦言，這個平台總有一天會尋求利潤開啟廣告服務。