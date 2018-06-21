妙禪救一命？難產婦高喊「師父救我」　拉出寶寶網笑虧

佛教如來宗「妙禪」師父爭議不斷，卻仍擁有廣大信徒，信眾也時常分享神蹟見證，高喊「感恩師父，讚嘆師父！」一名女信徒在佛教如來宗官網中分享心得見證，指出生產過程遇上難產，情急之下高喊「師父救我！」腹中寶寶便順利誕生，網友看了卻不禁笑虧「那根本不用去醫院，在家喊 seafood 就好了啊！」

女信徒在文中表示，因為寶寶胎位過高、頭太大，生產的過程中不時遇到瓶頸，寶寶好不容易來到產道口後，卻又疑似有東西卡住，「時間一分一秒過去，寶寶進也不是、退也不是，而且已經無法開刀了！」醫護人員也開始緊張，她用盡最後的力氣高喊兩聲「師父救我！」奇蹟竟然就此發生。