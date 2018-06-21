妙禪救一命？難產婦高喊「師父救我」　拉出寶寶網笑虧

佛教如來宗「妙禪」師父爭議不斷，卻仍擁有廣大信徒，信眾也時常分享神蹟見證，高喊「感恩師父，讚嘆師父！」一名女信徒在佛教如來宗官網中分享心得見證，指出生產過程遇上難產，情急之下高喊「師父救我！」腹中寶寶便順利誕生，網友看了卻不禁笑虧「那根本不用去醫院，在家喊 seafood 就好了啊！」
女信徒在文中表示，因為寶寶胎位過高、頭太大，生產的過程中不時遇到瓶頸，寶寶好不容易來到產道口後，卻又疑似有東西卡住，「時間一分一秒過去，寶寶進也不是、退也不是，而且已經無法開刀了！」醫護人員也開始緊張，她用盡最後的力氣高喊兩聲「師父救我！」奇蹟竟然就此發生。
「本來讓寶寶卡住不動的一股拉力不見了，瞬間寶寶出生了！」她接著說「小孩因為卡住太久，全身發黑了，在醫生不斷的急救下，終於哭了！就這樣他活了」，醫生表示再晚幾秒就沒救了，所幸經過一番檢查，是個健康的寶寶。她感動的說「沒有明師，妙禪如來的慈悲保護及渡化，這個生命不是就在此時結束了，就是因為腦缺氧一輩子苦難，更無法遇明師了」。
這段文章被轉貼至批踢踢（ PTT ）中，網友們看了不禁笑虧「師父之前被爆有子宮頸雙修神力，還有會幫產婦打開子宮頸，沒想到這些都是真的，產婦喊了兩次『師父救我』，妙禪的分身瞬間出現把小孩從產道拉出來」，引發熱議，其他網友則紛紛表示「恥力要很高，才有辦法在產房喊師父救我」、「不去謝醫生，在那邊到底？」「妙禪一個分身就贏了一個婦產科醫生」、「有種生產不要找醫生啊」。