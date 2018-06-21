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娛樂

羅宏正放話38歲結婚　首曝最怕「這款」女生

記者徐郁雯／台北報導2018/06/21 16:49
▲羅宏正（左）、劉宇菁擔綱男女主角。（圖／三立提供，2018.06.21）
▲羅宏正（左）、劉宇菁擔綱男女主角。（圖／三立提供，2018.06.21）

羅宏正、劉宇菁今（21）日出席《高校英雄傳》卡司發布會，特別邀請在《姊的時代》表現亮眼的鐘瑶擔任嘉賓，頗有傳承、接棒等意味。過去是平面模特的劉宇菁，近幾年才跨足戲劇圈，首度演出女主角的她，坦言有個穩交的男性好友，也說若是有親密尺度的戲碼，不會刻意報備，她笑說：「因為是工作上的專業，所以沒問題。」

問及羅宏正的感情狀態，他也拋開偶包，表示已經空窗三年，也說覺得現在還沒準備好迎接下一段戀愛，目前就是專心工作。羅宏正透露自己有點大男人，即便之前在受傷時期，有些人示好靠近，但他認爲那是一種「同情」，所以當時把自己的世界封閉，不願對外多聯繫。


▲羅宏正（左起）、鐘瑶、劉宇菁出席卡司發布會。（圖／三立提供，2018.06.21）

至於欣賞哪種類型的對象？羅宏正則說沒有特別喜好，全靠相處的感覺，最怕遇到「騷底」的類型。問及會不會規定女友不能穿短裙？他沈默一下表示：「要看跟誰出去，如果我穿得很帥跟別的女生出去，應該也不好，這就是互相尊重。」再進一步詢問，會不會查勤？他妙回：「要看幾點！」認為若是凌晨一點就要告知去向，但下午在忙工作就不用，但他強調睡前一定要打電話說晚安，被眾人虧說規矩一堆。

羅宏正也說，自己若是交女友，會天天給對方驚喜，最在意對方「舒不舒服」，聽起來相當夢幻。問及過去是否曾被劈腿，他沈默許久表示：「只有跟好友喜歡上同一個女生。」但外型帥氣的他，竟然輸給好友，他無奈表示：「可能我哪邊有缺陷吧！」但他也坦言，希望38歲完成終身大事。


▲羅宏正（左）、劉宇菁擔綱男女主角。（圖／三立提供，2018.06.21）

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