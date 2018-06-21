羅宏正放話38歲結婚　首曝最怕「這款」女生

羅宏正、劉宇菁今（21）日出席《高校英雄傳》卡司發布會，特別邀請在《姊的時代》表現亮眼的鐘瑶擔任嘉賓，頗有傳承、接棒等意味。過去是平面模特的劉宇菁，近幾年才跨足戲劇圈，首度演出女主角的她，坦言有個穩交的男性好友，也說若是有親密尺度的戲碼，不會刻意報備，她笑說：「因為是工作上的專業，所以沒問題。」

問及羅宏正的感情狀態，他也拋開偶包，表示已經空窗三年，也說覺得現在還沒準備好迎接下一段戀愛，目前就是專心工作。羅宏正透露自己有點大男人，即便之前在受傷時期，有些人示好靠近，但他認爲那是一種「同情」，所以當時把自己的世界封閉，不願對外多聯繫。