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小弟弟抬不起頭　中醫調理「勿忘再舉」

記者陳鴻謙／新北報導2018/06/21 17:53
▲男性容易因年屆更年期，或因睡眠不足、運動量缺乏、壓力大等，出現勃起功能障礙的問題。（圖／ingimage）
▲男性容易因年屆更年期，或因睡眠不足、運動量缺乏、壓力大等，出現勃起功能障礙的問題。（圖／ingimage）

年近6旬的李先生患有高血壓，膽固醇和三酸甘油脂也偏高，他懷疑自己已進入更年期，總覺得渾身不對勁，早上晨舉的現象也消失，心裡明明想和另一半親近燕好，無奈小弟弟頭低低，床事顯得力不從心，既擔心無法滿足伴侶，也覺得有損男性尊嚴，鬱鬱寡歡。透過中醫治療調理3個月後，不僅夫妻間更加恩愛，就連外貌也變年輕，人生充滿正能量。

性功能障礙主要可分為勃起異常、早洩和延遲性射精3種。中醫師張賜興指出，其中又以前兩者較常為男性困擾。男性年屆更年期約莫60歲左右，容易出現勃起功能障礙的問題。再者若睡眠不足、運動量缺乏，也會導致勃起或充血功能變差，加上現代人常見工作壓力大、性欲自然逐漸降低。另外，若本身血液循環不良，如三高患者、糖尿病、心肌缺氧疾患或有代謝性疾病，也容易因勃起後強度不足，成為名副其實的舉弱男。

勃起功能障礙涵蓋生理性和心因性兩大成因，有的男性羞於啟齒，選擇服用壯陽小藥丸讓血管擴張，進而達到陰莖海綿體充血、勃起功效，但不代表「一定行」，想成為「硬漢」仍需要生理、心理互相配合。張賜興表示，若以勃起功能充血不足來看，中醫會由補腎陰或腎陽著手治療；心理因素則建議患者放鬆、以平常心看待，有助發揮正常功能；若血液循環不良、肥胖患者，也會以活血化瘀施治，加強血液循環通暢。中醫治療陽痿，有時雙管齊下，必要時三管齊下，才能收取良好成效。

中醫認為腎藏精，精化生氣血，在治療勃起功能障礙方面，會以右歸丸、左歸丸、八味地黃丸、腎氣丸，或輔以單味藥肉桂、肉蓯蓉、淫羊藿、巴戟天、桑葚、枸杞子、杜仲、續斷等，來補腎虛、調理男性陽痿；若心情抑鬱，以加味逍遙散、柴胡龍牡湯、天王補心丹等施治，有助疏肝養血、養心安神；再搭配桃核承氣湯、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸、當歸芍藥散等等，輔以單味藥的山楂、丹蔘、桃仁、紅花甚至乳香、沒藥等有助活血化瘀，降低血液濃稠度，藥效更能發揮作用。中醫治療以肝腎同治，療程多以治療3至6個月為一周期，勃起障礙程度嚴重者，治療時間會拉長。

早洩又稱為早發性射精，往往是因心理因素、包莖、做愛次數太少、手淫過度、攝護腺炎或性交過程不適等造成，早洩定義較主觀，有些男性甚至追求更持久來滿足女性的需求。張賜興說明，正常以3分鐘至10分鐘，或以雙方都能達到相當程度的滿足、愉悅為主。避免早洩也可利用性交中斷法、製造輕鬆的環境和心情、做足前戲等，或者利用較長時間的相處、緩和時間的緊迫感以減少早洩的可能性。中醫治療則採澀精秘氣，補養腎氣、調和全身的氣血越充足、收攝能力就越佳，越能延緩射精的時間。

張賜興強調，陽痿和早洩的預防保健之道，包括規律性運動、不熬夜晚睡，夜晚11至12點前應入睡，最少睡足6至7小時，若睡眠不足易導致肝腎兩虛；平時可補充如雞睪丸、魚膘，山藥、韭菜、羊肉、蝦子、腰果或黑、紅色食物如桑葚、黑芝麻、枸杞、黑豆、黑李、紅葡萄等。他也建議最好選在夜晚睡前行房，才能讓身體在睡眠時能充分休息，養「精」蓄銳後再展雄風。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

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