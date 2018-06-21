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最動人背影！朱自清誕辰120周年紀念　兩岸攜手緬懷

記者林暐凱／台北報導2018/06/21 17:53
▲最動人背影！朱自清誕辰120周年紀念　兩岸攜手緬懷。（圖／資料照片）
▲最動人背影！朱自清誕辰120周年紀念　兩岸攜手緬懷。（圖／資料照片）

適逢近代散文名家、詩人朱自清誕辰 120 周年，江蘇省文化交流協會、揚州市文化交流協會與財團法人沈春池文教基金會攜手合作，今（ 21 ）日於台北盛大舉辦紀念活動，藉由藝文表演、情境小展、深度對談等方式，緬懷這位文學界的一代宗師。

「『江蘇文化節』揚州分活動之紀念朱自清誕辰120周年赴臺省親之旅暨學術研討會」是由江蘇省文化交流協會、揚州市文化交流協會與財團法人沈春池文教基金會攜手合作舉辦。今（ 2018 ）年為朱自清誕辰 120 周年，本次特別盛大舉辦紀念活動，邀請兩岸文學名人、專家學者以及朱自清親屬代表跨海再續前緣，一同緬懷文學界的一代宗師。

財團法人沈春池文教基金會董事長沈慶京表示，能夠在台灣舉辦這次活動，對他而言，可以說是因緣際會的巧合，小時候唸書時，對朱自清的《背影》印象深刻。「我們年輕讀書的時候，感覺不深，可是隨著年齡增長，感受越來越深。」沈慶京接著表示，閱讀《背影》中的形容，就能想到自己的父親「對父親的感覺，《背影》的描述非常經典，讓我們都能自然體會父親一生的委屈、艱辛和辛勞。」因此，每次自己在閱讀《背影》，或是他人在朗誦的時候，都會覺得特別動容，也認為舉辦這樣的活動，特別有意義。

朱自清在短暫 50 年的匆匆人生，留給後人珍貴的文學遺產約 200 萬字，創作形式也相當多元，包含詩集、散文、隨筆、遊記、文藝批評和學術論著，並以自身豐富的寫作實踐，對於中小學語文教育深刻指導。

朱自清的散文有著「白話美文典範」、「天地間第一等至情文學」的美譽，描述父親的文學作品《背影》更是家喻戶曉。許多引自朱自清經典名篇的表演節目也於研討會當天曝光，包含金曲獎最佳演唱組合入圍團體 VOX 玩聲樂團創作，以阿卡貝拉唱出《匆匆》的歌詞意境，名列中國大陸國家級非物質文化遺產、台灣觀眾難得一見的揚州彈詞開篇《揚州小巷》與揚州評語《朱自清》三個夢表演、江蘇舞蹈「蓮花獎」得主雙人舞蹈《荷塘月色》、台北市再興小學《春》之散文朗誦、《朱自清與揚州》紀錄片首映等等，以跨世代、跨媒介傳承朱自清歷久彌新的底蘊精神。


▲適逢朱自清誕辰 120 周年，兩岸一同交流並緬懷詩人生平。（圖／資料照片）

本次活動邀請到朱自清兩岸親屬代表跨海續緣、國內名作家蔡詩萍與兩岸學者深度對談，會場也提供朱自清故居情境展示、珍貴的手稿復刻重現、陳設時下年輕人最愛的扮裝自拍景點，引領民眾探訪這位文學先賢的匆匆流年及清雋人生。


▲朱自清在台外甥周蓉生（左）收到嫡孫朱小濤所送來的禮物，(右)揚州朱自清故居負責人韓豐代表致贈。（圖／資料照片）

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