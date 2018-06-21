這不是走回頭路！超商結合物聯網　開始推「自動販賣機」

OK mart於6月初推出結合物聯網與無現金支付的「迷你便利店OK mini」。OK超商指出，近年行動支付發展快速，市場服務因應科技化帶來改變，從消費端延伸至販售端，從科技升級到門市人員工作品質的改善，流通業將人力結合科技，宣告台灣正式迎接智慧新零售時代來臨，對市場而言，人工智慧科技的重點是提供顧客更好的服務與消費感受，完全無人的商店反而會因為完全沒有服務人員在，少了人味的溫度，甚至因技術提升造成的營業成本且減少原本的就業機會等問題。

繼無人商店之後，超商反而朝向「販賣機」發展？這可不是走回頭路！因應消費習慣的改變，繼OK超商6月初發表迷你便利店後，7-ELEVEN今（21）日也宣布推出智能自販機門市，在不增加更多人力成本的前提之下，可滿足更多消費需求，又能減少等待時間，創造更多業績及來客，預期未來會成為趨勢。

實體零售的重點是體驗。OK超商表示，他們思考消費者需求，以便利為核心，因為顧客消費的不僅於單次交易，更重要的是消費經驗與感受，因此他們運用人工智慧提升服務品質，簡化門市作業方式、增加加盟主收益來源，做的是對消費者與加盟者皆為有質的零售產業模式。



▲OK mart近期發表迷你便利店。（圖／OK超商提供）

7-ELEVEN近年來也積極發展新店型策略，再度提出創新做法，繼年初發表X-STORE未來超商之後，再度運用創新科技，即日起推出「智能自販機門市」，可設置3種不同溫層、商品多達120種，與其將帶動一波關注及話題。

統一超商表示，智能自販機門市已測試多時，從消費觀察中發現，辦公商圈以三明治、滷味、堅果零食、咖啡茶飲類商品受到歡迎，而購買時段以早餐或會議間休息時段等，可就近快速便利購買補充，甚至像宵夜時段就以機能飲料、滷味類受歡迎；此外，智能自販機可根據商圈型態、時段銷售、調整自販機商品結構，機動性高，還可運用遠端控制作業系統，隨時掌握智能自販機門市動態，真正達到以科技省力的目的，在不增加更多的投資及人力成本前提下，既可滿足更多消費需求，又能減少顧客等待時間，創造更多業績及來客，一舉兩得。