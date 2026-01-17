林宸佑涉嫌觸犯《國家安全法》今（17）日遭高雄橋頭地檢署羈押禁見，其背景、學歷及過往事跡被翻出，他1997年生，現今28歲，是台中市西屯區人，畢業於國立政治大學新聞學系，曾任台視新聞台記者，2022年進入中天新聞，擔任政治線記者及兼任主播至今，憑藉犀利敢言及魄力作風闖出知名度，個人存在不小爭議，曾被YouTuber「邏輯思考x有一說一」讚道為「全台最稱職的記者。」
林宸佑是台中西屯人 槓上賴品妤、黃捷沒在怕
林宸佑1997年生，現今28歲，是台中市西屯區人，畢業於國立政治大學新聞學系，曾任台視新聞台記者，2022年進入中天新聞，有著犀利、直接的提問底氣，面對政治人物絲毫不畏懼，總在電視機前說出那些民眾不敢問的，有藉於此，林宸佑迅速在媒體圈內打響名聲，鮮明立場與言論，讓他成為焦點人物。
正因如此，林宸佑也與不少政治人物有過衝突，致使多次變成話題，2023年8月24日，他與民進黨前立委賴品妤同台，現場多名媒體簇擁，採訪過程混亂造成推擠，賴品妤不慎沒站好跌倒，下秒撇頭對林宸佑頻大喊：「幹嘛推我？」場面全被記錄下來，隨後中天聲明喊賴品妤不實指控，向其提起刑事、民事訴訟。
還有，林宸佑也跟民進黨立委黃捷、沈伯洋爆發過口角，去年7月8日，雙方立場為《選罷法》修法爭論不休，林宸佑詢問黃捷：「今天是不是有找人來開門」，黃捷反擊稱：「中天記者造謠」，接著沈伯洋、吳秉叡都加入痛罵，林宸佑當場不甘示弱，「我問王鴻薇問的不行嗎？每個人都說記者造謠，這認知作戰嗎？」
林宸佑曾被讚「全台最稱職記者」 評價兩極
然而，林宸佑的行事風格評價兩極，時事YouTuber「邏輯思考x有一說一」曾為其製作一部影片，稱讚林宸佑利用犀利提問，幫助人民看見政治人物的真相，「根本是全台最稱職的記者」，事後林宸佑欣然道謝，「謝謝版主突然其來的驚喜，看到眼眶泛淚，還有這麼多網友的力挺支持，追求真相的路很不簡單！」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
