林宸佑涉觸《國安法》覊押禁見！中天電視65字發聲：司法勿枉勿縱

「針對中天記者林宸佑遭覊押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

▲林宸佑（如圖）疑涉觸犯國安法，遭到橋頭地檢署搜索並帶回。（圖／取自林宸佑臉書）

中天新聞記者、主播林宸佑今（17）日稍早遭高雄橋頭地院收押禁見，涉嫌觸犯「國安法」、「貪污治罪條例」引發社會輿論，對此，中天電視回應《NOWNEWS今日新聞》：據檢調掌握情資顯示，林宸佑疑似收受中國金錢，相關偵辦已歷時數月，辦案人員昨前往其位於台北的租屋處搜索，目前正進一步釐清其資金流向、確切動機與具體事證。偵辦人員指出，懷疑林宸佑是否曾利用媒體從業人員身分，配合執行特定任務，目前除了他羈押禁見之外，同案還有另4名被告，身分仍待確認，法院正召開羈押庭審理中。林宸佑是台中西屯區人，畢業於台灣政治大學新聞學系，憑藉犀利採訪與專業口條播報聞名大噪，現為中天黨政記者兼任主播，以及YouTube頻道《馬德有事嗎》主持人。