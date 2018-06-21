徐國勇：凶殺案為零星個案　完美社會仍有犯罪

國內兩周內發生 3 起震驚社會的殺人分屍案，廢死議題再度引發討論。行政院發言人徐國勇則表示，雖然近來發生幾件驚悚的社會案件，但台灣的治安水準在世界上來說還是不錯的，這些不良治安事件都是零星個案，執行死刑需要非常謹慎。

針對近來社會上發生的數件凶殺案，行政院長賴清德今（ 21 ）日在院會中指示，請法務部及內政部警政署積極偵辦，讓案情真相早日水落石出，安定社會人心。

連續發生幾起殘忍的殺人案件，讓廢死議題再度成為焦點，由於國內最後一次執行死刑，是馬政府時期槍決犯下捷運隨機殺人案的鄭捷，蔡英文上台之後至今都不曾執行死刑，有立委質疑蔡英文是否「實質廢死」？加上賴清德在 2015 年擔任台南市長期間，曾明確指出「廢死共識，國內未形成」，也讓人相當好奇政府對於廢死議題的立場為何。