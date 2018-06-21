夏日瘦身／美腿雪乳養成有秘訣　雪碧陳樂樂不藏私大公開



▲陳樂樂示範下胸夾運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

在美胸運動，雪碧及陳樂樂分別示範下胸夾、中胸夾運動，三百壯士店長David教練提醒，「夾胸的部分，大家都會偏向聳肩，或帶三頭去做，大家要注意，我們手肘跟那條線是必須要平行的，然後記得每一個做夾胸的時候，挺胸、屁股翹並站穩，然後才去夾它。下胸夾是胸下面的肌肉；中胸夾則是給我們上面肌肉的運動。」



▲雪碧示範三頭內側運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）



▲陳樂樂示範三頭外側運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

夏天到了，大家最怕的蝴蝶袖，可選擇三頭外側、三頭內側運動去消滅它，David教練叮嚀，「大家在做三頭外側的時候，不會說把手壓下去再打開，它是要轉著打開，而不是直接把手拉開。內側三頭是比較簡單的動作，夾著身體往下壓就好，但這動作可以讓女生去掉蝴蝶袖，內側三頭可以燃燒更多脂肪。」



▲雪碧示範超人運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）



▲陳樂樂示範羅馬椅運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

對於大家最關心的纖腰運動，陳樂樂先示範羅馬椅運動，David教練強調，「第一個要注意的部分，就是你下去的時候不要太快，上來的時候要慢慢的，然後盡量可以上來撐一下子，再慢慢下去，但是有一群人要避免，脊椎側彎及腰開過刀的人，羅馬椅是必須要注意的，盡量不要去做，蠻危險的，要專業的人去指導。」雪碧接著示範適合初學者的超人運動。



▲雪碧示範後腿勾運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）



▲陳樂樂示範後腿勾運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

在夏天，擁有一雙雪白嫩腿是許多人的夢想，雪碧與陳樂樂特地為讀者示範後腿勾運動，David教練重點提醒，「大家都會去帶動腰，腰會弓，就會變成後腿沒辦法用到，所以後腿勾，上半身不要動，用後腿去勾它，腳的話，不要去專注小腿，直接專注後腿，勾上去就可以。」

除了運動，對於飲食女神們也有自己的秘訣，雪碧透露，「我通常不吃加工類的食品，只吃食物，我還會喝豆漿瘦身，因為不會瘦到胸部，這很重要，因為它有植物性蛋白質，我以前在減肥的時候，第一餐一定要喝一大杯的豆漿，就會很有飽足感，所以如果你半夜想吃東西，或運動完補充能量，都可以喝無糖豆漿，它會幫助你不會瘦到不該瘦的地方。」她特別提醒，「不要完全不吃澱粉，澱粉還是需要一點的，但要選擇好澱粉，未加工過的，例如白米、紫米、糙米都很好，也要多吃水果。」陳樂樂則提及，「盡量少吃澱粉，油炸跟糖分是一定不能有的，盡量多補充蛋白質。」兩人飲食妙招相當不同。



▲陳樂樂分享自己的健身秘訣。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

健身快兩年的陳樂樂最後建議讀者，「其實我覺得健身要有個伴很重要，不一定要一起運動，但是平常會互相督促，例如你運動了嗎？現在幾公斤？我覺得每個人都會有羞恥心，會去比較，或是說我們從小會有比較的心理，這種心理很有幫助。」想要跟女神們擁有一樣的逆天身材，快跟著做吧！

