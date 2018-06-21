NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈羅里奇5局好投　猛獅領先桃猿Dreamcatcher來台開唱凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

夏日瘦身／美腿雪乳養成有秘訣　雪碧陳樂樂不藏私大公開

記者吳維書／專題報導2018/06/21 20:04
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

每次看到女神們的曼妙好身材，女孩們總是超級羨慕，《Nownews今日新聞》特地直擊雪碧及陳樂樂健身過程，為大家找尋美胸、告別蝴蝶袖、纖腰以及瘦腿的健身妙招。


▲雪碧示範中胸夾（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）


▲陳樂樂示範下胸夾運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

在美胸運動，雪碧及陳樂樂分別示範下胸夾、中胸夾運動，三百壯士店長David教練提醒，「夾胸的部分，大家都會偏向聳肩，或帶三頭去做，大家要注意，我們手肘跟那條線是必須要平行的，然後記得每一個做夾胸的時候，挺胸、屁股翹並站穩，然後才去夾它。下胸夾是胸下面的肌肉；中胸夾則是給我們上面肌肉的運動。」


▲雪碧示範三頭內側運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）


▲陳樂樂示範三頭外側運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

夏天到了，大家最怕的蝴蝶袖，可選擇三頭外側、三頭內側運動去消滅它，David教練叮嚀，「大家在做三頭外側的時候，不會說把手壓下去再打開，它是要轉著打開，而不是直接把手拉開。內側三頭是比較簡單的動作，夾著身體往下壓就好，但這動作可以讓女生去掉蝴蝶袖，內側三頭可以燃燒更多脂肪。」


▲雪碧示範超人運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）


▲陳樂樂示範羅馬椅運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

對於大家最關心的纖腰運動，陳樂樂先示範羅馬椅運動，David教練強調，「第一個要注意的部分，就是你下去的時候不要太快，上來的時候要慢慢的，然後盡量可以上來撐一下子，再慢慢下去，但是有一群人要避免，脊椎側彎及腰開過刀的人，羅馬椅是必須要注意的，盡量不要去做，蠻危險的，要專業的人去指導。」雪碧接著示範適合初學者的超人運動。


▲雪碧示範後腿勾運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）


▲陳樂樂示範後腿勾運動。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

在夏天，擁有一雙雪白嫩腿是許多人的夢想，雪碧與陳樂樂特地為讀者示範後腿勾運動，David教練重點提醒，「大家都會去帶動腰，腰會弓，就會變成後腿沒辦法用到，所以後腿勾，上半身不要動，用後腿去勾它，腳的話，不要去專注小腿，直接專注後腿，勾上去就可以。」

除了運動，對於飲食女神們也有自己的秘訣，雪碧透露，「我通常不吃加工類的食品，只吃食物，我還會喝豆漿瘦身，因為不會瘦到胸部，這很重要，因為它有植物性蛋白質，我以前在減肥的時候，第一餐一定要喝一大杯的豆漿，就會很有飽足感，所以如果你半夜想吃東西，或運動完補充能量，都可以喝無糖豆漿，它會幫助你不會瘦到不該瘦的地方。」她特別提醒，「不要完全不吃澱粉，澱粉還是需要一點的，但要選擇好澱粉，未加工過的，例如白米、紫米、糙米都很好，也要多吃水果。」陳樂樂則提及，「盡量少吃澱粉，油炸跟糖分是一定不能有的，盡量多補充蛋白質。」兩人飲食妙招相當不同。


▲陳樂樂分享自己的健身秘訣。（圖／記者陳明安攝 , 2018.6.21）

健身快兩年的陳樂樂最後建議讀者，「其實我覺得健身要有個伴很重要，不一定要一起運動，但是平常會互相督促，例如你運動了嗎？現在幾公斤？我覺得每個人都會有羞恥心，會去比較，或是說我們從小會有比較的心理，這種心理很有幫助。」想要跟女神們擁有一樣的逆天身材，快跟著做吧！
 

關鍵字健身陳樂樂雪碧女神
美麗華大直影城暫停營業一個月Dreamcatcher來台開唱

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan