十年有你／綜藝新生代竄起　陳漢典、KID、愷樂的努力

陳漢典一開始在模仿節目《全民大悶鍋》的「第一屆校園選秀模王獎」嶄露頭角，不但得到製作單位青睞，更成為網友共同票選的第一名，最後順利成為該節目的簽約藝人。不過，陳漢典受到更多人注目卻是因為談話性節目《康熙來了》，他在該節目擔任助理主持，與主持人小S、蔡康永在節目裡面的一搭一唱令觀眾印象深刻，尤其小S開口「嫌棄」陳漢典的橋段，觀眾總是百看不厭，陳漢典因為在節目裡的逗趣表現，加上精通各種人物模仿，知名度大開，2012年甚至主演國片《愛的麵包魂》。

綜藝圈除了為人熟知的幾個主持天王、天后，從2008年至今10 年間，一股「星」勢力正慢慢竄起，並且獨樹一格，擁有專屬新世代的豐沛活力，並有別於上一世代的主持走向。《NOWnews今日新聞》為讀者們整理了最具代表的三位新生代主持人為陳漢典、KID與愷樂。



▲陳漢典模仿功力驚人。（圖／翻攝自陳漢典臉書 , 2018.6.14）

雖然《康熙來了》在2016年結束，但陳漢典的綜藝之路依然大放異彩，他在2015、2017年都以《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，他在綜藝天王身旁擔任一抹稱職的綠葉，總令節目笑點達到新高度，獨特的主持風格吸引不少觀眾定時收看。細數2008年至今他模仿過的角色，男女老少皆有，其中不乏綜藝天王、天后蔡康永、小S、徐乃麟、利菁等，甚至還有家裡的愛犬，未來他還會展現什麼模仿風格，令人相當期待。

始終保持赤子之心 KID的10年等待

KID林柏昇早期曾是男子團體CIRCUS的一員，當時他與團體其他三個大男孩LEO廖人帥、EASON黃尹宣、「小馬」林家緯在《CIRCUS ACTION》、《CIRCUS狗仔隊》經歷過各種荒謬挑戰，包含裸奔、炸鞭炮以及吃大便等，後來這系列節目結束後，KID沉潛了一段時間，當時大家對他們的印象就是四個瘋狂的少年，他有段時間其實面臨沒有工作的狀態，後來在因緣際會之下，他加入綜藝節目《綜藝玩很大》與吳宗憲成為固定主持人，他在節目以瘋狂求勝利的態度，贏得「瘋面仔」小隊長的美稱。



▲這麼多年，Kid覺得自己終於被看見了。（圖／記者林調遜攝 , 2017.8.29）

值得一提的是，KID在2016年與愷樂首次接下主要主持棒，在《18歲不睡》的節目中，第一次身旁沒有綜藝天王及天后，嘗試主持自己的談話性節目，雖然短短三個月就宣告停錄，但該節目入圍2017年第52屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，雖未獲獎，但表現值得肯定。KID在《綜藝玩很大》的瘋狂表現，一向是觀眾的目光所在，他勇往直前的拚勁，也為自己贏來第52屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，他在受訪時曾說，「我覺得自己好像可以用自己的方式殺出一條血路，那一刻我不再是台灣演藝圈裡面一個忽然爆紅的人物，我的努力真的被看見了。」等待十年，他終於被看到了。

從兒童台姊姊轉大人 愷樂的10年化蝶之路

愷樂從2005年在兒童台以「蝴蝶姊姊」出道，因為特有的甜美憨傻，隨即成為各大綜藝節目的常客，更曾與徐乃麟、吳宗憲、曾國城等綜藝天王搭檔主持，她曾在受訪時透露，為了學習當一個好主持人，她不僅報名發音課，想藉此改變招牌娃娃音以及說話方式，甚至大量觀摩綜藝天后的主持影片，包含張小燕、陶晶瑩、小S都是她的學習對象。



▲愷樂始終維持初心。（圖／記者林柏年攝，2017.09.08）

2014年對愷樂是重大轉折的一年，她在微博和臉書發布離開兒童台的消息，並正式加入羅志祥的新經紀公司創造力娛樂，成為旗下藝人，也是從這時候起，愷樂開始從姊姊轉大人，風格趨向性感，無論是打扮與談吐，都有了不同風格的轉變。2017年是愷樂收穫豐收的一年，她同時以《娛樂百分百》、《18歲不睡》兩個節目入圍2017年第52屆金鐘綜藝節目主持人獎，最終以《娛百》獲獎，她在受訪時曾透露，「只要把每次的機會都好好把握努力，即使沒有很強烈的企圖心也是能成功的。」一路走來，她始終維持自己的節奏。