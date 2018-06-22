這幾款麵包　每2.03秒就賣出1個

近期推出新品「香蒜起士麵包」，特選台灣在地蒜頭與進口奶油調配成香蒜奶油餡，表面沾附帕瑪森乳酪粉，烘烤後呈金黃色，每一口都可以感受到香蒜與奶油香氣。為追求更高的美味，麵包體添加自製老麵種，造就麵包體的濕潤口感與柔軟，滿足消費者的味蕾。

炎炎夏日容易讓食慾降低，鹹口味可以誘發食慾感，每天供應近三十萬個包裝麵包的領導品牌—統一麵包，看準鹹口味麵包商機，近年陸續推出鹹口味麵包系列，包含近期推出新品香蒜起士麵包與目前已有的海鹽羅宋麵包、青蔥起士麵包、海苔肉鬆麵包，這4款麵包每2.03秒就賣出1個。

即日起更結合超商舉辦「鹹香大滿足烘焙大賞」，主打鹹麵包口味，像是去年率先在全省超商上市造成轟動的「海鹽羅宋麵包」，上市至今平均每4.7秒就賣出1顆。選用進口海鹽和進口奶油，經多道層層壓延工法，鹹甜順口，目的滿足消費者味蕾。



▲統一麵包海鹽羅宋麵包。（圖／資料照片）

「青蔥起士麵包」每一個都是手工編織雙螺旋造型，烤過的青蔥香味搭配起士絲，交織出多層次口感，麵包體添加自製老麵種，提升麵糰Q度及柔軟度，經典美味升級！讓每一口都讓人意猶未盡，在炎熱的夏天都是開胃的好選擇！



▲統一麵包青蔥起士麵包。（圖／資料照片）

海苔肉鬆麵包之肉鬆選用優質後腿豬肉為原料，呈現金黃色鬆綿狀，麵包體上塗抹沙拉醬搭配鹹香海苔、白芝麻與肉鬆，呈現多層次絕妙口感。嚴選食材搭配Q軟麵包體，經典美味升級！口口滿足！

每一個麵包從產品概念開發，到研究團隊原物料篩選組合，再到大型生產機台量化生產，以最短的時間保持其鮮度配送到全省一萬多家便利超商門市，每一個品質都要控制在一定的水平上，中間就是有很多的科學與工藝的智慧，目的就是要讓民眾每天24小時在任何有便利超商的地點，都能買得到統一麵包師傅做出來的美味。