巷子內》呂烱昌／「華航改名」回擊打壓？台灣恐失航權

中華航空改名，首當其衝的恐怕是航權問題。2016 年 7 月民進黨全代會上，美西黨部主委楊琬柔曾提案，強調護照改用 Taiwan、中華航空應該正名為「台灣航空」( Taiwan Airlines )。不過，這項提案遭到痛批，因為航空公司改名後，許多黃金航線與航權需要重新談判，其他國家面對北京壓力下，華航許多經營已久的航線恐會喪失。

針對近來中國大陸頻頻施壓外國航空公司要更改台灣地區名稱，民進黨立委王定宇最近表示，當中國大陸要求航空公司矮化台灣的時候，要不要開始思考「中華航空」的改名？但是立委這番發言，被痛批搞不清楚狀況，恐怕會讓台灣丟了好不容易獲得的航權。

過去在兩岸對峙時代，華航的航權談判受到中國大陸打壓，處處碰壁，華航因而在 1991 年成立子公司華信航空( Mandarin Air )，專飛有政治敏感的航線。

在歐洲許多國家機場，旅客到櫃檯報到搭乘回台的航空公司是華信航空的代碼 AE ，而不是華航的代碼 CI 。目前兩岸運量占華信總運量超過 3 成，也因此如果兩岸關係持續惡化，其中一方政府宣布終止兩岸定期航班，華信將會損失慘重。

華航的英文名稱是「China Airlines」， 雖然許多獨派人士不滿意名稱，但是經營一甲子以來，已在國際民航市場上占有一片天，也是「天合聯盟」（SkyTeam）的成員之一，民眾搭機也不會與中國大陸的「中國國際航空」( Air China )搞混。改名後，等於是讓中國大陸的航空公司撿到便宜，可以延用「China Airlines」的名稱。

華航改名後，北京也可能順勢施壓其他國家機場禁止改名後的這家航空公司飛機降落，讓台灣少了一家可飛行國際航線的航空公司。尤其是華航現在的金雞母台港航線，可能會被北京立即切斷。

陳水扁總統執政時期，「華航改名」議題吵得沸沸揚揚，但是最後卻不敢執行，一方面是華航改名後恐失航權，將拖垮華航營運，另一方面是改名將花費鉅額費用。華航現有客貨機共 87 架，包括客機 69 架、貨機 18 架，改名後飛機重漆外表，塗裝花費將近台幣 7 億元，加上與國外其他機場、旅行業者的文書重簽，總計花費上看 10 億元。這些花費，恐怕由全民買單。