文大宿舍風波！姚立明稱女學生公然說謊　遭網友群起撻伐

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美鈴，近期爆出將名下住宅租給文大，作為校外宿舍大群館，還年年調漲租金。三立政論節目《新台灣加油》日前請來大群館館長范同學說明，怎知范同學及另名女同學疑因未按腳本大罵宿舍窄小破爛，遭節目下標「怪？學生向節目抱怨宿舍小窄 但上火線怎噤聲？」被網友質疑節目惱羞惡整學生。

隔日，姚立明又在節目上公然表示文大 2 女學生說謊，「是不是故意說謊我不知道，因為另外一個學生在另一節目上說得很明白，她昨天說 1 萬 8200 元是 1 學期、6 個月，其實不是，她們暑假期間是要搬出來的、要扣掉，然後你暑假期間因為有暑修或你要幹嘛，你要申請我繼續住還要另外繳錢，這就是學生宿舍不一樣...」就連女主持人廖筱君都在一旁喊聲幫腔「說謊耶！」甚至連節目標題都打出「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」。

畫面曝光讓名嘴謝寒冰看不下去，在臉書寫下：「我 6/21 從下午到晚上都和她們上同一個節目，明明就有聽到她們說過這個問題...姑且不論這和說謊有什麼關係，事實上是人家明明有說，只是某些利慾薰心的人的耳朵，已經進化到自動排除正確訊息的能力...我鼓勵兩位女同學告姚立明公然侮辱，我絕對可以做證人」，狠打臉姚立明及節目組。

廖筱君在臉書分享節目片段，也激起網友怒火，紛紛在底下留言「姚老師有必要對學生這樣？你自己以前不就是文化的老師，學校的學生宿舍有問題，你以前怎麼不靠北學校去簽不平等條約？你以前有幫學生爭取過住宿的權益？為了選舉連學生都不放過，你還配為人師表？」「請不要把單純學生拖入你們的政治鬥爭中，還下那種愚蠢的標題傷害學生」、「人家學生沒太多意見，政客名嘴是在操心什麼？鬥政敵鬥不倒要開始鬥學生了嗎？」