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娛樂

「G奶周子瑜」祈錦鈅翻唱遭疑對嘴　開直播怒嗆酸民

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/22 12:55
▲祈錦鈅因為上圍豐滿，遭酸民攻擊賣奶。（圖／固力狗娛樂提供, 2018.06.22）
▲祈錦鈅因為上圍豐滿，遭酸民攻擊賣奶。（圖／固力狗娛樂提供, 2018.06.22）

人氣網路女神祈錦鈅擁有傲人「G奶」，長相又酷似「周子瑜」因此有「G奶周子瑜」的封號，愛唱歌的她曾遠赴北京體驗當駐唱歌手，日前她PO出翻唱影片遭網友質疑「對嘴」，為此祈錦鈅特地開直播清唱證明，怒嗆酸民很無聊。

祈錦鈅被網友質疑是翻唱是對嘴、唱假的，她開直播清唱驗明正身，怒嗆酸民：「你們不是懷疑說我修音？現在就要來清唱驗明正身，造謠的人真的很無聊。」最後開放點歌清唱見證實力，相信時間會證明一切。


▲祈錦鈅曾當過平面模特兒，面對鏡頭時都非常有自信。（圖／固力狗娛樂提供, 2018.06.22）

原本是平面模特兒的她，因為喜歡唱歌中斷模特兒工作，單槍匹馬赴北京體驗俱樂部駐唱歌手的身涯，訓練過程有如「練功」，為了開發新客源，必須上街與陌生人聊天，對她來說非常有挑戰性。

駐唱前要接受兩個月的訓練，祈錦鈅第一個月被安排到北京五環外的山上受訓，每天被規定早起跑步，鍛鍊體力、合群能力、口條訓練，還有小心別被客人拐了，要保護自己的話術。

歌唱的練習部分祈錦鈅挑選一個大樹，每天在山頂上對著大樹唱歌持續一個月，訓練自己即使在台上唱歌沒人理你，也要投入感情不被引響，她笑稱：「我每天用歌聲摧殘它，感覺那棵樹特別健康」。


▲祈錦鈅為圓唱歌夢想，遠赴北京體驗駐唱歌手的工作。（圖／固力狗娛樂提供, 2018.06.22）

之前有酸民攻擊祈錦鈅「賣奶」，她表示所有的作品都是藝術上的呈現，不希望被戴上有色眼光審視，6月23日將舉辦音樂會的她，為讓大家能將焦點放在「音樂」上，特別準備兩套比較歌手身份的穿搭打扮，和平面模特兒做些區隔，穿著視覺上不會讓大家分心。

關鍵字g奶周子瑜祈錦鈅
她諷百貨業蕭條　不支持統一是智障

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