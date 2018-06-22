NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈E奶辣模被員警搭訕　要電話還約砲不會使用梅西　阿根廷主帥被叫下台凱擘大寬頻500M只要$799
生活

2成膨風！假網紅橫行　流量造假成廣告商夢魘

記者易皓瑜／台北報導2018/06/22 14:12
▲網紅經濟當道，粉絲流量成廣告商下廣告的重要依據，然而這些流量卻遭踢爆可能造假，引發廣告主群起抵制。圖為販賣粉絲數及流量的承銷商 Devumi 。（圖／翻攝YouTube）
▲網紅經濟當道，粉絲流量成廣告商下廣告的重要依據，然而這些流量卻遭踢爆可能造假，引發廣告主群起抵制。圖為販賣粉絲數及流量的承銷商 Devumi 。（圖／翻攝YouTube）

日前， YouTube 上的網紅公開業配價碼，為數可觀的收入嚇壞不少人，同時可見廣告商已然從傳統的廣告投放轉移陣地，瞄準這些自媒體平台上的素人明星，促成這股「網紅經濟」來勢洶洶。然而全球最大廣告主之一聯合利華 CMO Keith Weed 卻直指，這套看似欣欣向榮的體系恐將崩壞，原因是這些坐擁龐大粉絲及追蹤者的網紅，自身的流量可能全是造假。

美國藝術家安迪沃荷在 1979 年曾預言：「人人都有十五分鐘成名機會」，如今在新媒體橫生的現代確實成真了。近年 YouTube 、臉書、 Instagram 的蓬勃發展造就出一批素人明星，憑藉自身產出的創意內容積累大量粉絲，同時吸引廣告主的青睞，開始大量投放廣告於其中。而這之中「流量」成了關鍵，據營銷分析平台 Captiv8 的調查，廣告主要與一個擁有 10 萬關注者的網紅展開商業合作需要花費 2000 美金，而坐擁 100 萬關注者的博主開出的價格則高達 2萬美元。然在這條廣告供應鏈中，廣告主或許因看上了這些流量數據而投注大筆資金，卻可能被這群網紅帳面上帶來的數據蒙在鼓裡。

營銷分析公司 Points North 的數據顯示，那些擁有 5 到 10 萬追隨者的網紅，往往有 20% 左右的假量。《紐約時報》更披露許多名人正在從一家名為 Devumi 的公司買粉，其服務包括 Twitter 、 YouTube 、 PINTEREST 、領英等社交平台的數據造假服務。而客戶名單更驚見歌手 Clay Aiken 等當紅明星。

而這些欺詐數據將致使廣告行業陷入劣幣驅逐良幣的困境中，造假者能夠霸佔廣告資源繼續壯大，壓縮原本產出優良內容產品的創作者之生存空間。

聯合利華 CMO Keith Weed 表示：「那些網紅的權力應該源自其與消費者的深入、真實和直接的聯繫，但這些購買追隨者的行為可能輕易破壞這種關係」，ㄧ語道破了廣告主們對流量數據造假的擔憂，同時更指出當今流量數據做為廣告業的神主牌，其華美外表下的腐肉橫生。

關鍵字網紅youtubedevumi造假網紅經濟流量廣告商
文大女學生說謊？姚立明遭網友撻伐6月大女兒重病　父煮果醬籌醫藥費

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan