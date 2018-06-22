2成膨風！假網紅橫行　流量造假成廣告商夢魘

日前， YouTube 上的網紅公開業配價碼，為數可觀的收入嚇壞不少人，同時可見廣告商已然從傳統的廣告投放轉移陣地，瞄準這些自媒體平台上的素人明星，促成這股「網紅經濟」來勢洶洶。然而全球最大廣告主之一聯合利華 CMO Keith Weed 卻直指，這套看似欣欣向榮的體系恐將崩壞，原因是這些坐擁龐大粉絲及追蹤者的網紅，自身的流量可能全是造假。

美國藝術家安迪沃荷在 1979 年曾預言：「人人都有十五分鐘成名機會」，如今在新媒體橫生的現代確實成真了。近年 YouTube 、臉書、 Instagram 的蓬勃發展造就出一批素人明星，憑藉自身產出的創意內容積累大量粉絲，同時吸引廣告主的青睞，開始大量投放廣告於其中。而這之中「流量」成了關鍵，據營銷分析平台 Captiv8 的調查，廣告主要與一個擁有 10 萬關注者的網紅展開商業合作需要花費 2000 美金，而坐擁 100 萬關注者的博主開出的價格則高達 2萬美元。然在這條廣告供應鏈中，廣告主或許因看上了這些流量數據而投注大筆資金，卻可能被這群網紅帳面上帶來的數據蒙在鼓裡。