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影／魅力竹東形象廣告發表　客庄小鎮邁向國際觀光舞台

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/22 17:11
Uploaded by 鎮公所竹東 on 2018-06-22.

客家委員會、竹東鎮公所為了提升竹東在國際景點上的識別與能見度，營造更友善便利的觀光環境，讓更多人認識臺三線的浪漫風光，特別拍攝《魅力竹東 怎麼玩都好玩》國際觀光形象廣告，今（22）日在中央市場公開發表，有國語、英語、日語、客語版本，透過多種語言吸引各國觀光旅客。

臺三線上的「客庄竹東」蘊含著各式珍寶，是台灣客家大鎮，擁有特別的樣貌-鯉魚形地形，富有古蹟歷史建築，樸質率真的溫暖人情味及豐富多元的在地特色產業等；極具在地性的「竹東客家傳統市集X中央市場」是全台灣最具規模的客家傳統市集，蘊藏著豐富的客家美食以及客家族群的生活智慧，深具國際景點之魅力，許多觀光客也愛來這裏尋味，體驗慢食慢活慢遊的客庄旅程。


▲《魅力竹東　怎麼玩都好玩》國際觀光形象廣告發表。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.22）

這支形象廣告藉由輕快律動的舞蹈節奏帶大家玩竹東指標性景點，有竹東火車站、竹東客家傳統市集X中央市場、天主堂、竹東客家戲曲公園、曉江亭、林業展示館、軟橋彩繪村、上坪老街及河濱生態公園等，呈現竹東多樣迷人景致及熱情質樸人文，要讓世界看見不一樣的竹東風采，行銷台灣最美客庄。

同時也遴選在地13家示範攤商，包括胡記小菜、一品黑豬、李記米苔目、榮祺冰舖、彭記客家米食、東風客家米食中心、東興製麵、姐婆油蔥酥、幸福的店青菜舖、葉媽媽糯米飯魷魚焿、明園農場、詹媽媽的店、滿珍香牧場等，從國際觀光主題課程及英日語日常應對學習到店家招牌、陳設、伴手禮包裝、菜單的優化及建置英日語，讓我們的國際旅客感受到更友善，要讓大家體驗不一樣的竹東客家傳統市場。

竹東鎮傳統客家市集促進會理事長胡崑龍說，為了回饋許多熱愛竹東的觀光客，竹東鎮公所活動規劃了初夏集章好康活動，6/22-7/31只要到「竹東客家傳統市集X中央市場」指定店家集章，即可獲贈經典文創商品，數量有限，趕快邀全家好友一起同遊竹東，感受客庄小鎮魅力風光。

關鍵字客家傳統市集曉江亭竹東客委會
時力召開居住正義　雙北合力記者會唯一朱子公廟　888誕辰文化活動

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