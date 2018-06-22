影／魅力竹東形象廣告發表　客庄小鎮邁向國際觀光舞台

客家委員會、竹東鎮公所為了提升竹東在國際景點上的識別與能見度，營造更友善便利的觀光環境，讓更多人認識臺三線的浪漫風光，特別拍攝《魅力竹東 怎麼玩都好玩》國際觀光形象廣告，今（22）日在中央市場公開發表，有國語、英語、日語、客語版本，透過多種語言吸引各國觀光旅客。

臺三線上的「客庄竹東」蘊含著各式珍寶，是台灣客家大鎮，擁有特別的樣貌-鯉魚形地形，富有古蹟歷史建築，樸質率真的溫暖人情味及豐富多元的在地特色產業等；極具在地性的「竹東客家傳統市集X中央市場」是全台灣最具規模的客家傳統市集，蘊藏著豐富的客家美食以及客家族群的生活智慧，深具國際景點之魅力，許多觀光客也愛來這裏尋味，體驗慢食慢活慢遊的客庄旅程。