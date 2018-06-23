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女子分享自身經驗　希望大家一定要看懂服務犬的求救訊

寵毛網2018/06/23 10:15
女子分享自身經驗　希望大家一定要看懂服務犬的求救訊號！（圖／寵毛網）
女子分享自身經驗　希望大家一定要看懂服務犬的求救訊號！（圖／寵毛網）

服務犬包含了導盲犬、陪伴犬等等，這些受過訓練的狗狗可以為盲人帶路、幫助主人穩定情緒、在血糖降低時發出警告…..可以說是人類不可或缺的好幫手。但其實大家知道嗎？這些小幫手們有時候也需要幫忙的！國外一名自閉症女子泰莎就用自己的經驗告訴大家，當服務犬找上你時，大家可以幫什麼忙！

萊德是泰莎和家人收養的狗狗，後來接受訓練成為服務犬。因為泰莎有自閉症，有情緒障礙的她經常會感到焦慮，萊德會感知到她發作的時候，然後躺在她身上紓緩泰莎的情緒。

萊德是泰莎和家人收養的狗狗，後來接受訓練成為服務犬。因為泰莎有自閉症，有情緒障礙的她經常會感到焦慮，萊德會感知到她發作的時候，然後躺在她身上紓緩泰莎的情緒。

但就在萊德好不容易可以順利執行牠的任務時，另一項考驗又來了。泰莎突然開始發作癲癇，醫生判定是全身型的額葉癲癇。泰莎和家人於是又得訓練萊德在她癲癇發作時幫助她。

但就在萊德好不容易可以順利執行牠的任務時，另一項考驗又來了。泰莎突然開始發作癲癇，醫生判定是全身型的額葉癲癇。泰莎和家人於是又得訓練萊德在她癲癇發作時幫助她。

「我們希望萊德可以在我發作時將我翻到側身，以便讓我維持一個不會傷到頭的姿勢，並按下一個警報按鈕，然後找人來幫忙。」泰莎表示，最近的一次事件也證明了她最忠心的夥伴的確可以辦到。某天她帶著萊德到市中心的商店買東西，她不慎絆倒，萊德以為她的癲癇發作，立刻跑過幾個店面去找最近的一個人來幫忙。

牠找到的是一位中年婦女，萊德一直用鼻子頂她膝蓋，而那位婦女只是一直揮開牠，希望牠不要來打擾。

牠找到的是一位中年婦女，萊德一直用鼻子頂她膝蓋，而那位婦女只是一直揮開牠，希望牠不要來打擾。

幸好這次泰莎並沒有真的發作，也沒有受傷；但那位婦人的冷淡回應讓她警覺到一件事，那就是大家都不知道服務犬的求救訊號！因為當時萊德是穿著服務犬背心的，但還是沒有成功引起婦人的注意。因此她將這次的事件寫下來PO到網路，立刻獲得廣大的迴響。泰莎也趁機跟大家提醒這個重要的訊息，「如果有穿著背心的服務犬獨自跑到你身邊，那意味著牠的主人很可能已經倒下了，而牠是來尋求協助的！請不要生氣也不要害怕，跟著牠走，因為或許有人正等著你的幫助！」

她也決定在萊德的背心上加註：「如果我一個人，請跟著我」的字樣，確保下次真的癲癇發作時，萊德能夠順利找到人來幫忙。

服務犬一般而言都是中大型犬，或許有些人看到牠們接近會有些害怕。但牠們身上都會穿著背心，且受過專業的訓練，十分穩定不會亂攻擊人，因此大家不用太過緊張；萬一下次在路上看到一隻落單的服務犬，也請大家提高警覺唷！

圖／Courtesy Tessa Connaughton

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