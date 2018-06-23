香蕉盛產可製成米乖乖　蔡英文笑了

蔡英文總統 23 日前往高雄市旗山地區訪視香蕉產業時表示，推動新農業時，應事先掌握市場的發展情形，才能讓產品更精緻、價格也更好。她也鼓勵農民朋友發揮創意，讓產品有更多不同的品嚐方式，成為農產加工的重要一環。蔡英文也與香蕉盛產後的新去處「香蕉米乖乖」成品合影，展現笑容。

蔡英文抵達後，首先聽取農場主人郭泰呈介紹香蕉的加工食品，包括：香蕉米乖乖、香蕉脆片、青香蕉抗性澱粉等，隨後與香蕉業者座談。

蔡英文表示，這次香蕉盛產，讓價格「有一些壓力」，經過農委會的努力，價格很快地就回復。她指出，大家在做新農業時，一個非常重要的新方向，就是要以市場為導向來決定生產。要生產哪些？何時生產？這些都需要事先清楚掌握市場的發展情況，除避免損失，也可以讓產品更精緻，價格更好。市場消費者的傾向如何，農民們都可進一步瞭解，以提供所需。