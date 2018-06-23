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政治

香蕉盛產可製成米乖乖　蔡英文笑了

記者陳弘志／綜合報導2018/06/23 19:17
▲蔡英文總統23日前往高雄關心蕉農，與香蕉製成的米乖乖微笑合影。（圖／總統府提供 , 2018.06.23 )
▲蔡英文總統23日前往高雄關心蕉農，與香蕉製成的米乖乖微笑合影。（圖／總統府提供 , 2018.06.23 )

蔡英文總統 23 日前往高雄市旗山地區訪視香蕉產業時表示，推動新農業時，應事先掌握市場的發展情形，才能讓產品更精緻、價格也更好。她也鼓勵農民朋友發揮創意，讓產品有更多不同的品嚐方式，成為農產加工的重要一環。蔡英文也與香蕉盛產後的新去處「香蕉米乖乖」成品合影，展現笑容。

蔡英文抵達後，首先聽取農場主人郭泰呈介紹香蕉的加工食品，包括：香蕉米乖乖、香蕉脆片、青香蕉抗性澱粉等，隨後與香蕉業者座談。

蔡英文表示，這次香蕉盛產，讓價格「有一些壓力」，經過農委會的努力，價格很快地就回復。她指出，大家在做新農業時，一個非常重要的新方向，就是要以市場為導向來決定生產。要生產哪些？何時生產？這些都需要事先清楚掌握市場的發展情況，除避免損失，也可以讓產品更精緻，價格更好。市場消費者的傾向如何，農民們都可進一步瞭解，以提供所需。

蔡英文說，近來大家對香蕉的事情討論許多，經過努力後，目前香蕉的價格已經恢復，政府不希望再看到「假新聞」或不正確的消息繼續流傳。這次香蕉的價格能夠很快地恢復，她要感謝農委會、農會、地方政府與民意代表的努力。

蔡英文指出，要多利用創意，讓台灣的農產品可以有各式各樣的加工，而成為美食。對於香蕉食用方法，她鼓勵大家能有不同的創意，至於未來另一項挑戰，就是如何將台灣農產品多多銷往國外。

蔡英文提到，農委會正在系統性規劃如何做好農產品加工，讓農友們可選擇新鮮賣出，或是經過加工後再銷售，她期盼農委會能盡速付諸實施。

關鍵字蔡英文香蕉乖乖農委會
抵房產籌選舉經費　佩琪同意了

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