地方萬花筒》影／走訪鐵路宿舍村風情　小小導覽員解說

魏明谷表示，彰化火車站附近的台鐵舊宿舍群，不只留有台灣鐵路發展歷史軌跡，更深具城市特色文化意涵。將來彰化市完成鐵路高架化後，新彰化火車站特區與台鐵文化創意園區，展現出彰化市進步繁榮象徵與在地深厚文化歷史底蘊，新舊交會的城市風貌更提升彰化觀光行銷效益。

彰化縣鐵路村文化再生協會23日在彰化鐵路舊宿舍村辦理「講講8巷‧走走8巷」系列活動，現場由民生國小資優班學生擔任小小志工導覽員，透過活潑有趣的介紹方式，向彰化縣長魏明谷及在場貴賓導覽解說彰化鐵路舊宿舍群的人文風情。



▲彰化縣鐵路村文化再生協會辦理「講講8巷‧走走8巷」系列活動，鐵路村志工導覽解說鐵路宿舍村的歷史、建築小故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

23日的「講講8巷‧走走8巷」系列活動精彩豐富，有鐵道聚落文化小種子導覽，由民生國小小朋友擔任小小導覽員，解說鐵路宿舍村人文風情，並由長期關注台灣鐵道文化的半線鐵道文史工作室、鐵路村志工聯手導覽解說彰化扇形車庫以及鐵路宿舍村的歷史、建築小故事。



▲彰化縣鐵路村文化再生協會辦理「講講8巷‧走走8巷」系列活動，鐵路村志工導覽解說鐵路宿舍村的歷史、建築小故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

此外，還有小西童玩、小農、文創推廣市集，以及彰化老照片展，復刻日治時期彰化市大觀內的老照片，帶領大家一窺阿公阿嬤那個年代彰化的日常與繁華；現場還有藝術家現場創作，邀請蔡滄龍老師等人繪畫創作，並於現場展出歷年相關創作作品，相關畫作則於年底進行義賣用於活化彰化縣文化資產；更邀請民歌織音、彰化國寶級街頭藝人柯蒼松、南郭國小幸福弦樂團帶來精彩演出，頓時讓彰化鐵路舊宿舍村充滿朝氣與活力。



▲彰化縣鐵路村文化再生協會辦理「講講8巷‧走走8巷」系列活動，鐵路村志工導覽解說鐵路宿舍村的歷史、建築小故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

彰化台鐵宿舍村在多年與彰化縣府、諸多文資委員、公民團體與志工的努力下，在去年12月21日已完成「文化景觀」審議登錄。而「講講8巷‧走走8巷系列活動」，則是為活化與再利用彰化台鐵宿舍村所孕育而生。在經由彰化鐵路村文化再生協會邀集相關單位合作下，從去年底開始展開一系列的活動，並期望能透過每個月一次的活動，讓更多人了解甚至參與整個宿舍村的活化運動。



▲彰化縣鐵路村文化再生協會辦理「講講8巷‧走走8巷」系列活動，鐵路村志工導覽解說鐵路宿舍村的歷史、建築小故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）