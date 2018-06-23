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今日人物》影／高接梨達人翻轉新農業　抗寒有妙招

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/23 20:12
▲許仙址將果園裡高接梨樹成功嫁接5種品種，粒粒飽滿汁多甜脆，多層次的嫁接技術，讓許仙址成了高接梨嫁接達人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）
▲許仙址將果園裡高接梨樹成功嫁接5種品種，粒粒飽滿汁多甜脆，多層次的嫁接技術，讓許仙址成了高接梨嫁接達人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

一棵梨樹集合5種品種於一身，你見過嗎？彰化縣埤頭鄉果農許仙址將梨樹嫁接豐水、黃金、新興、蜜雪與秋蜜5種高接梨，因品種熟成時間不同，採收期拉長至8月底，比一般採收時間多1倍，許仙址說，獨特的專業知識與嫁接技術，才能在市場擁有競爭力。


▲許仙址將果園裡高接梨樹成功嫁接5種品種，粒粒飽滿汁多甜脆，多層次的嫁接技術，讓許仙址成了高接梨嫁接達人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

南彰化二林、埤頭地區盛產豐水梨，種植面積約20多公頃，今年初遇3波寒流過境，近半產區接連發生花苞授粉不順、梨穗凍傷等狀況，農民買不到相同豐水梨梨穗嫁接，只能無奈嘆氣收成減半。許仙址表示，因曾寒流侵襲受害，後來活用嫁接品種，將果園內凍死的豐水梨梨芽移除後，嫁接其他品種梨穗，克服寒害已相當有經驗。


▲許仙址將果園裡高接梨樹成功嫁接5種品種，粒粒飽滿汁多甜脆，多層次的嫁接技術，讓許仙址成了高接梨嫁接達人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

今年72歲的梨農許仙址，原本自己做生意，到近半百之齡時與妻子商量，結束掉生意轉換事業跑道，將自家前後約3分地農田整頓後，夫妻兩一頭栽進水梨栽種行業，剛開始甚麼都不懂，梨子母株結果率很差，經不斷摸索研究，在眾多品種中，選出了品質最優的豐水梨、黃金梨、水梨、新興梨、秋梨及蜜梨，而且還成功地將5個品種同時嫁接在同一株母樹上，為了辨別梨子的品種，他還特地找五種不同的梨子套袋作區別。


▲許仙址將果園裡高接梨樹成功嫁接5種品種，粒粒飽滿汁多甜脆，多層次的嫁接技術，讓許仙址成了高接梨嫁接達人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

許仙址說，嫁接品種多，田間管理很重要，採用草生栽培管理方式，堅持不用除草劑，每次都等到草長高到大腿處，才會用割草機修剪，並用牛奶、雞蛋發酵作為有機肥，連剪下的梨枝都拿來用堆肥，增養地利，今年種出1顆重達1380公克的黃金梨，是一般黃金梨重量的2倍，就是最好的證明。

每年夏至後是高接梨盛產的季節，一棵梨樹約1個月內採收完畢，由於他採用新興、蜜雪與秋蜜等品種嫁接，到了6月產季，豐水與黃金先採收，到了7、8月換新興、蜜雪與秋蜜盛產，每顆樹可產約150顆梨，發現供貨增加，生產期拉長1倍，因此吸引不少客人上門，覺得成效不錯。

關鍵字許仙址高接梨花苞授粉梨穗豐水梨
抗日老兵回憶戰役　每次都死裡逃生慈愛獎表揚　身障家庭分享故事

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