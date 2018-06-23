NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈金曲29／陳奕迅奪歌王竟開黃腔金曲29／完整得獎名單8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

金曲29／郭宗韶獲特別貢獻獎　代領人黃瑞峰內心激動

記者徐郁雯／台北報導2018/06/23 23:02
▲黃瑞峰代替郭宗韶領取「特別貢獻獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）
▲黃瑞峰代替郭宗韶領取「特別貢獻獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

第29屆金曲獎於今（23）日晚間舉行，其中「特別貢獻獎」頒發給貝斯演奏家郭宗韶，郭宗韶老師於2017年過世，代領人黃瑞峰表示：「今天我以非常神聖的心情，來轉達這些感言，內心非常激動。」接著說：「郭夫人說，音樂是老師的最愛，才能以音樂來跟這麼多音樂人合作，謝謝評審團頒發給他特別貢獻獎，謝謝。」

貝斯演奏家郭宗韶則是台灣流行樂壇著名樂手，業內人稱「阿嬌老師」，過去40年中參與錄製作品近萬首，在台灣流行音樂的黃金歲月扮演重要角色。

事實上，郭宗韶因為父親是職業樂手的關係，在10歲時就和父親學小提琴。19歲那年被父親引薦進友人的夜總會大樂團擔任貝斯手。服完兵役之後，郭宗韶在友人的介紹下，首次進入錄音室工作，因為曾經學習過古典樂器以及在大樂團中演奏的緣故，他的視譜能力以及演奏技巧受到了很多音樂人的喜愛。


▲張信哲頒發「特別貢獻獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

從70年代中期進入錄音室開始，郭宗韶為不計其數的歌曲彈奏過貝斯，曲風從早期的抒情歌曲、民歌，到80年代的搖滾樂，再到後來的流行音樂，從劉文正、鄧麗君到羅大佑、蘇芮，再到周華健、齊秦，一直到後來的盧廣仲的歌曲，都有他的演奏在其中。

郭宗韶也提攜眾多後輩，桃李遍布現今樂壇，對於幕後人員的影響不只是技術還有敬業精神的傳承。評審團表示，郭宗韶在樂壇樹立的典範，至今仍影響眾多樂手，貢獻值得肯定，也希望藉此獎項，彰顯幕後音樂人在流行樂壇不可抹滅的奉獻。

關鍵字郭宗韶金曲29
台灣早就有嘻哈　劉福助尬葛仲珊金曲29／李宗盛奪最佳專輯製作人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan