金曲29／郭宗韶獲特別貢獻獎　代領人黃瑞峰內心激動

第29屆金曲獎於今（23）日晚間舉行，其中「特別貢獻獎」頒發給貝斯演奏家郭宗韶，郭宗韶老師於2017年過世，代領人黃瑞峰表示：「今天我以非常神聖的心情，來轉達這些感言，內心非常激動。」接著說：「郭夫人說，音樂是老師的最愛，才能以音樂來跟這麼多音樂人合作，謝謝評審團頒發給他特別貢獻獎，謝謝。」

貝斯演奏家郭宗韶則是台灣流行樂壇著名樂手，業內人稱「阿嬌老師」，過去40年中參與錄製作品近萬首，在台灣流行音樂的黃金歲月扮演重要角色。

事實上，郭宗韶因為父親是職業樂手的關係，在10歲時就和父親學小提琴。19歲那年被父親引薦進友人的夜總會大樂團擔任貝斯手。服完兵役之後，郭宗韶在友人的介紹下，首次進入錄音室工作，因為曾經學習過古典樂器以及在大樂團中演奏的緣故，他的視譜能力以及演奏技巧受到了很多音樂人的喜愛。