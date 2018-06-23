金曲29／郭宗韶獲特別貢獻獎　代領人黃瑞峰內心激動

第29屆金曲獎於今（23）日晚間舉行，其中「特別貢獻獎」頒發給貝斯演奏家郭宗韶，郭宗韶老師於2017年過世，代領人黃瑞峰表示：「今天我以非常神聖的心情，來轉達這些感言，內心非常激動。」接著說：「郭夫人說，音樂是老師的最愛，才能以音樂來跟這麼多音樂人合作，謝謝評審團頒發給他特別貢獻獎，謝謝。」
貝斯演奏家郭宗韶則是台灣流行樂壇著名樂手，業內人稱「阿嬌老師」，過去40年中參與錄製作品近萬首，在台灣流行音樂的黃金歲月扮演重要角色。
事實上，郭宗韶因為父親是職業樂手的關係，在10歲時就和父親學小提琴。19歲那年被父親引薦進友人的夜總會大樂團擔任貝斯手。服完兵役之後，郭宗韶在友人的介紹下，首次進入錄音室工作，因為曾經學習過古典樂器以及在大樂團中演奏的緣故，他的視譜能力以及演奏技巧受到了很多音樂人的喜愛。
▲張信哲頒發「特別貢獻獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）
從70年代中期進入錄音室開始，郭宗韶為不計其數的歌曲彈奏過貝斯，曲風從早期的抒情歌曲、民歌，到80年代的搖滾樂，再到後來的流行音樂，從劉文正、鄧麗君到羅大佑、蘇芮，再到周華健、齊秦，一直到後來的盧廣仲的歌曲，都有他的演奏在其中。
郭宗韶也提攜眾多後輩，桃李遍布現今樂壇，對於幕後人員的影響不只是技術還有敬業精神的傳承。評審團表示，郭宗韶在樂壇樹立的典範，至今仍影響眾多樂手，貢獻值得肯定，也希望藉此獎項，彰顯幕後音樂人在流行樂壇不可抹滅的奉獻。