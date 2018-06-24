為何七大公會力挺吳音寧？她揭「不能說的秘密」

游淑慧在臉書以「七大公會力挺吳音寧 不能說的秘密」為題發文，她表示，日前七大公會浩浩蕩蕩，齊心合力開記者會挺吳音寧，這樣一字排開的陣容，外行人動搖，但內行人卻在開罵！因為仔細看看這個陣容的背景吧，說穿了就是「買家」、「生意人」都是承銷商、大盤商！其中沒有生產者（農民）代表，更沒有消費端代表。這樣一個由生意人、大盤商力挺的北農總經理，說關心農民、關心土地，感覺實在很違和！

日前台北農產運銷股份有限公司總經理吳音寧遭北檢調查，北農七大工會當時現身力挺，一致認為吳音寧「一張白紙硬被染黑」，對此大抱不平。台北市議員參選人游淑慧今（ 24 ）天在臉書揭發七大公會力挺吳音寧「不能說的秘密」，她表示，說穿了就是「買家」、「生意人」都是承銷商、大盤商！其中沒有生產者（農民）代表，更沒有消費端代表。

她說，大家都知道農產品「批發價」和「零售價」會有一定的價差（ 200％～300％ ），就是因爲有承銷商（中盤商、大盤商）的角色，而這個「價差」，就是大盤商、中盤商和零售業者的利潤來源。接著便表示自己最近和承銷商、農會請教，才了解原來承銷商的利潤來自於「物價的波動」，不管是「買低賣高」，或者「昨低今高」都是獲利的來源，他們還坦承說若「物價平穩」，確實就比較無利可圖。因此，承銷商的利益和農民以及消費者的利益，當然會有利益衝突。



▲國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書發文揭發七大公會力挺吳音寧「不能說的秘密」。（圖／取自游淑慧 港湖加游臉書粉專）

那這和北農有什麼關係呢？游淑慧指過去掌握北農主要人事升遷和營運的 7 名常務董事的結構是：2 席農委會官員或學者代表、2 席市政府代表、1 席承銷商代表與 2 席農民相關團體代表，兼具產、官、銷三方。但在去年，農委會打破了這個慣例，農委會的一席常董找了承銷商做代表，就是這一次帶頭力挺吳音寧的邱進福，然後又幫助承銷商「多」取得一席，導致承銷商的常董席次從一席暴增到三席（邱進福是台北果菜市場的最大水果承銷商）。

而這又代表什麼呢？游淑慧說，「代表我們農委會沒有站在生產者（農民）的角色，反而站在承銷商（商人）哪邊，『加大』承銷商的影響力。」她不禁質疑，這樣的農委會、這樣的北農，是照顧農民、消費者的利益，還是照顧承銷商的利益？



▲國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書貼出「北農 106 年新任的常董名單與背景」。（圖／取自游淑慧 港湖加游臉書粉專）

文末，她更表示，自己查證後發現，那天出面力挺吳音寧的三位常董，全都是台北果菜市場內名列前茅的「買家」（大盤商）！有這三大買家坐鎮北農常董會，再加上農委會及北農總經理的配合，要商人違反「趨利的天性」，然後去平抑物價、保護農民的權益，這無異是「請鬼拿藥單」！

游淑慧認為，七大公會的力挺，只是再次看到了物價波動、農民泣血的原因和未來，她不禁直問「執政後的民進黨，說好的要和人民站在一起呢？」