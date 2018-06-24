黃子佼太矮降低椅子　笑翻184孔劉：果然是最佳主持人

因《鬼怪》名氣暴漲的男神「孔劉」今（24）日二度來台出席代言的手機活動，他一出場，讓現場千名粉絲尖叫不已；而此場活動在泰國也同步直播，主持人黃子佼直接教他泰語的「我愛你」跟「謝謝」，孔劉現學現賣，但卻說得不標準，萌樣笑翻全場。

孔劉穿著牛仔襯衫、白色褲子帥氣登場，一現身就讓全場尖叫連連，他上台表示：「大家好久不見，我是華碩新機代言人孔劉，在台北再跟大家相見真的很開心！」說完，他也展現十足誠意，用中文再說：「大家好我是華碩新機代言人孔劉！」此外，他也向泰國粉絲打招呼，表示能用這方式跟他們見面，覺得非常幸福。