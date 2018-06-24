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娛樂

黃子佼太矮降低椅子　笑翻184孔劉：果然是最佳主持人

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/24 15:22
▲孔劉來台出席活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）
▲孔劉來台出席活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）

因《鬼怪》名氣暴漲的男神「孔劉」今（24）日二度來台出席代言的手機活動，他一出場，讓現場千名粉絲尖叫不已；而此場活動在泰國也同步直播，主持人黃子佼直接教他泰語的「我愛你」跟「謝謝」，孔劉現學現賣，但卻說得不標準，萌樣笑翻全場。

孔劉穿著牛仔襯衫、白色褲子帥氣登場，一現身就讓全場尖叫連連，他上台表示：「大家好久不見，我是華碩新機代言人孔劉，在台北再跟大家相見真的很開心！」說完，他也展現十足誠意，用中文再說：「大家好我是華碩新機代言人孔劉！」此外，他也向泰國粉絲打招呼，表示能用這方式跟他們見面，覺得非常幸福。

逗趣的是，黃子佼因身高問題，坐在高腳椅子上腳無法碰地，他虧完孔劉太高後，自己降低椅子高度，舉動笑翻孔劉，他就說：「我剛剛也有看到，但你現在看起來很舒服，我也安心多了！」話語惹笑全場，也因為場面歡愉，孔劉就大讚黃子佼：「他還是最佳主持人！」獲得滿場鼓掌聲。

該活動主持人二度找來黃子佼擔任，他了解粉絲想盡快看到偶像的心情，但因整場活動並非孔劉的個人見面會，所以遵循活動流程，黃子佼也不斷向粉絲表示，希望大家再等一下，先好好了解產品，後欣賞男神，活動中途，螢幕更幽默打出「再忍耐一下」，逗笑等待許久的孔太太；而在今天之前，黃子佼曾在臉書表示，「以產品體驗會之名義，感恩消費者支持的完美理由，歡迎代言人孔劉再一次登台，但前提還是要先多認識產品」，希望大家能先認識產品，靜待孔劉出場。

關鍵字孔劉鬼怪
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