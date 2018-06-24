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中市東協市集　歡慶印尼開齋節

記者柳榮俊／台中報導2018/06/24 16:50
▲中市東協廣場舉辦印尼開齋節（圖／經發局提供 , 2018.6.24)
▲中市東協廣場舉辦印尼開齋節（圖／經發局提供 , 2018.6.24)

開齋節代表了齋戒月的結束，是穆斯林一年中非常重要的節日，台中市政府經濟發展局於今(24)日開齋節歡慶期間，在東協廣場舉辦印尼開齋節活動，現場安排印尼美食小吃、穆斯林服飾、清真認證商品等特色攤位展出，還有印尼傳統打擊樂、穆斯林女性頭巾展示、詩歌演唱以及移工樂團的精彩表演，現場展現濃濃的印尼特色風情。

經發局表示，齋戒月是穆斯林的重要節日，所有穆斯林白天不得進食，而印尼穆斯林族群在歷經30日的齋戒後，會與親人及朋友分享食物和甜點，也被視作原諒彼此、向穆斯林信仰的上帝阿拉獻上感謝的時刻。


▲中市東協廣場舉辦印尼開齋節（圖／經發局提供 , 2018.6.24)

為推廣東南亞文化，今日東協市集展出包含印尼美食小吃、穆斯林服飾、清真認證商品等特色攤位，還有如印尼傳統打擊樂「手鼓(Rebana)」演出、穆斯林女性頭巾展示、穆斯林詩歌演唱以及熱情洋溢的印尼移工樂團表演，另中午也安排傳統印尼年菜免費品嚐，讓東協廣場移工們重溫家鄉的味道，也讓台灣朋友認識不同的美食文化。

此外，現場活動也邀請台灣特色產品業者一同參與，像是這次即台灣夏季盛產的「果中皇后」荔枝相關產品引進東協市集，期盼推廣台灣優質的農產品。

經發局指出，東協廣場每逢假日平均湧入2萬多名移工及觀光客，希望搭配東協國家節慶舉辦市集活動，帶動在地商圈經濟發展，將中區打造為具有多元文化魅力的東南亞新故鄉，營造台中成為國際友善城市。

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老街活化　貢寮街有機書店開幕當令美食綠竹筍　謹記白彎矮肥口訣

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