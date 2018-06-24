中市東協市集　歡慶印尼開齋節

開齋節代表了齋戒月的結束，是穆斯林一年中非常重要的節日，台中市政府經濟發展局於今(24)日開齋節歡慶期間，在東協廣場舉辦印尼開齋節活動，現場安排印尼美食小吃、穆斯林服飾、清真認證商品等特色攤位展出，還有印尼傳統打擊樂、穆斯林女性頭巾展示、詩歌演唱以及移工樂團的精彩表演，現場展現濃濃的印尼特色風情。

經發局表示，齋戒月是穆斯林的重要節日，所有穆斯林白天不得進食，而印尼穆斯林族群在歷經30日的齋戒後，會與親人及朋友分享食物和甜點，也被視作原諒彼此、向穆斯林信仰的上帝阿拉獻上感謝的時刻。