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名家論壇》盧燕俐／學侯太太買年複利5%商品

文／盧燕俐2018/06/25 17:26
▲懂得善用複利，理財之路會走得比較有效率。（示意圖／取材自CC0圖庫）
▲懂得善用複利，理財之路會走得比較有效率。（示意圖／取材自CC0圖庫）

選戰激烈，侯友宜陷入文化大學宿舍爭議。目前藍綠兩黨各有說詞，本文不隨口水起舞，只想拆解侯太太的理財之道，也許能給讀者們不一樣的思考。

依照媒體報導，侯太太將祖產租給文大當宿舍，2011年就簽約，租金高達1500萬元，且內容明訂「每年租金漲5%」，直到2026年才到期。就事論事，當我看到這些相關數字時，不免吃了一驚，因為這是個十分有利房東的合約。

請別小看「每年漲5%」 這幾個字，根據「七二法則」，每年複利5%，經過14.4年，本金就會翻一倍。換句話說，侯太太2011年開始收租，租約到期那一年，租金收入已翻倍，來到3000萬元左右。一年收租3000萬元，在房產大戶來看，還算「小兒科」，但對許多市井小民來說，仍感不可思議。

而且，目前台灣租金平均收益率不到2％，屋比平台也公布最新統計，除了南部的南台科大、成大周邊投報率還超過5%之外，以往投資客最熱衷的淡江、文化、銘傳和台大，收益率都不到3％，侯太太的文化宿舍還能保有複利5％，獲利算是相當甜美。

姑且不論侯太太何能拿到「複利5%」的好康合約，但由此不難看出複利的威力。愛因斯坦曾說過，「複利好比一顆原子彈！」懂得善用複利，理財之路會走得比較有效率。

一般人鐵定無法像侯太太一樣，繼承祖產後，又輕鬆收租。但也別灰心，總有方法能踏出理財第一步。小資族如果預算不夠，定期定額買基金最適合，假設每月投資5000元，同樣抓年化5％績效，經過15年之後，可累積到132.95萬元資金，總投入成本為90.9萬元，獲利也有42.05萬元。

如果運氣再好一些，買到幾檔超強的台股基金，年化報酬8％，同樣每月投入5000元，即使從2000年台股崩盤後開始定期定額，到現在已累積234.32萬元，總獲利也有125.24萬元。

當然，如何挑到長期績優的基金，是一門大學問，容後續再討論。但請記住，波動越大的商品越適合定期定額，包括：單一市場（如台股、東協任一國）、產業型（如AI、生技基金）等，透過長時間、有紀律、加上複利效果，賺取高於定存倍數的利潤，一點都不難。

存股，也是另一種複利商品。績優股票配息後，再拿去買績優股，只要公司獲利不差，老闆大方願意持續配息，持有十年之後，成本自然大幅下降。以目前態勢，並非檔檔都適合存股，幾檔獲利和配息穩健的金融股，如：玉山金、合庫、第一金等，就符合這樣的標準。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇侯友宜文化大學宿舍租金複利
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