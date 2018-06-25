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娛樂

侯佩岑這樣念「渾身解數」　陸網友氣炸嗆：沒能力別來

娛樂中心／綜合報導2018/06/25 13:58
▲女星侯佩岑過去有「甜心主播」封號。（圖／翻攝侯佩岑IG , 2018.06.25）
▲女星侯佩岑過去有「甜心主播」封號。（圖／翻攝侯佩岑IG , 2018.06.25）

女星侯佩岑日前受邀主持大陸選秀節目《創造101》總決賽，與金馬影帝黃渤同台展妙語，她在主持過程中將成語「渾身解數」中的「解」，讀為「ㄐ一ㄝˇ」音，沒想到竟被大陸網友糾正應該發「ㄒ一ㄝˋ」音才正確，轟她曾經當過主播還犯下如此基本錯誤，怒嗆：「大陸沒人了嗎」、「丟人現眼」、「沒能力別來」，引發兩岸網友論戰。


▲侯佩岑（左）與黃渤同台主持大陸選秀節目。（圖／翻攝新浪綜藝微博 , 2018.06.25）

侯佩岑近日在選秀節目《創造101》總決賽擔任主持人，長達4個多小時的節目她與黃渤一搭一唱掌控全場，豈料有大陸網友聽不慣侯佩岑的招牌「嗲音」，認為侯佩岑一直搶搭檔黃渤的話，還有人直言根本不認識她是誰，但也有人稱讚侯佩岑「顏值高」、「喜歡她字正腔圓的聲音」，評價兩極。


▲教育部國語辭典顯示「渾身解數」中的「解」，的確發「ㄐ一ㄝˇ」音。（圖／翻攝教育部國語辭典網站 , 2018.06.25）

豈料侯佩岑在主持過程中，念到「渾身解數」這句成語時，將「解」字發為「ㄐ一ㄝˇ」音，卻被大陸網友質疑應該念「ㄒ一ㄝˋ」才對，讓曾當過主播的她被罵翻。其實該句成語在台灣教育部網站顯示發「ㄐ一ㄝˇ」音，與大陸念「ㄒ一ㄝˋ」音不同，才引發兩岸網友口水，大陸網友批她：「麻煩妳回家好好學習再出來丟人現眼行嗎」、「來大陸主持就請用標準普通話」，還嗆她「沒能力就不要來主持」，台灣網友則力挺侯佩岑沒有念錯，一句成語的發音差異意外掀起討論。

關鍵字侯佩岑渾身解數創造101黃渤大陸
音浪競演　陳子鴻、黃鴻升熱情邀約彭于晏手比愛心　緋聞女友也在現場

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