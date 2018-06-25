金曲獎收視創3年新高　400萬人都在看「她」

第29屆金曲獎於23日晚間落幕，紅毯主持找來經驗豐富的Dennis、Lulu（黃路梓茵），典禮主持人則由金曲歌王蕭敬騰擔任，其中他以手影戲、倒畫出歌后蘇芮的畫像，以及精湛的演出功力，博得一致好評，加上劉福助搭檔麻吉弟弟、葛仲珊等人演出「台灣早就有嘻哈」，更被譽為「最有看頭金曲獎」。

星光大道全體平均收視1.40，總收視人口達1234000，其中最高收視落在盧廣仲與陳奕迅訪談，高達2.91，徐若瑄大露事業線，收視則落在第三名，也有2.85的好成績。



▲蕭敬騰擔綱金曲獎第29屆主持人。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.25）