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娛樂

金曲獎收視創3年新高　400萬人都在看「她」

記者徐郁雯／台北報導2018/06/25 16:36
▲第29屆金曲獎最佳台語女歌手張艾莉。（圖／NOWnews攝影中心，2018.6.23）
▲第29屆金曲獎最佳台語女歌手張艾莉。（圖／NOWnews攝影中心，2018.6.23）

第29屆金曲獎於23日晚間落幕，紅毯主持找來經驗豐富的Dennis、Lulu（黃路梓茵），典禮主持人則由金曲歌王蕭敬騰擔任，其中他以手影戲、倒畫出歌后蘇芮的畫像，以及精湛的演出功力，博得一致好評，加上劉福助搭檔麻吉弟弟、葛仲珊等人演出「台灣早就有嘻哈」，更被譽為「最有看頭金曲獎」。

星光大道全體平均收視1.40，總收視人口達1234000，其中最高收視落在盧廣仲與陳奕迅訪談，高達2.91，徐若瑄大露事業線，收視則落在第三名，也有2.85的好成績。


▲蕭敬騰擔綱金曲獎第29屆主持人。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.25）


▲第二十九屆金曲獎《 年度歌曲獎 》、《 最佳作曲人獎 》得獎者盧廣仲。（圖／NOWnews攝影中心，2018.6.23）

此外，典禮收視更創近三年新高，有效平均收視5.62，全體平均收視4.90 ，總收視人口達4022000。最高收視落在康康與張秀卿頒發「最佳台語女歌手獎」的橋段，以及台語歌后張艾莉發表得獎感言，收視高達6.72；其次是茄子蛋獲得「最佳台語專輯獎」時，收視達6.47；第三則是蕭煌奇獲得「最佳台語男歌手獎」，收視達6.33。


▲張秀卿、康康頒獎橋段成為金曲收視最高點。（圖／台視提供，2018.06.25）

YouTube第29屆金曲獎星光大道及頒獎典禮Live節目多視角，至今（25）日上午12:00的瀏覽人次為2002575，其中今年首開的手語服務瀏覽人次為185,952。

關鍵字金曲29金曲獎蕭敬騰
許富凱爭金曲歌王　輸蕭煌奇這點星二代出門隨身帶這個　網友驚呆

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