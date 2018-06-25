10年來最美！漁港老闆急尋「龍蝦妹」　神出火辣內衣照

▲基隆碧砂漁港老闆稱龍蝦妹是「 10 年來見過最正的客人」，盼能憑藉網友神力成功尋人。（圖／翻攝自爆廢公社）

十年來最美「龍蝦妹」神到啦！基隆市碧砂漁港一名陳姓老闆，日前遇到一名長相甜美、身材姣好的正妹客人蒞臨，便順手替她拍了「抓龍蝦」的照片，不料卻忘記留下對方的連絡資訊，只好在臉書 po 文尋人，更喊出只要幫忙神到人，就寄 2 隻大龍蝦當謝禮。沒想到事隔幾天，該名「龍蝦妹」竟果真被神出了！

日前有網友在臉書社團「爆廢公社」 po 出龍蝦妹的照片，表示要替碧砂漁港的陳老闆尋人，因當時只替她拍了照片，卻忘記留下對方的聯絡方式，讓她既懊惱又後悔，決定藉由網友的力量找到該名正妹，更稱是「 10 年來見過最正的客人」，若成功神到人，將直接贈送 2 隻大龍蝦當作謝禮。

事實上，這名「龍蝦妹」是 17 直播主優比兒，憑著一雙無辜圓眼、甜美臉蛋，擄獲不少男粉絲的心。消息一出，她本人在臉書逗趣寫道「哈哈~~我的天啊! 去基隆買個海鮮都會上新聞了，這也太離譜了八！我會不會以後就被叫做龍蝦妹呀？」網友也紛紛笑回「可以帶妳去找老闆送二隻嗎？」「改天再去買個鮮蚵，改稱青蚵仔嫂」、「人正真好」，引發熱議。



▲有網友神出「龍蝦妹」真實身分，原來是 17 直播主「優比兒」。（圖／翻攝自優比兒臉書）



▲優比兒不僅長相甜美，身材更是火辣，迷倒大批男粉絲。（圖／翻攝自優比兒臉書）