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公務員嗆「我留美博士」　超商店員秒回擊：我美國人啦

社會中心／綜合報導2018/06/25 18:15
▲公務員疑因不滿排隊結帳等太久，嗆超商店員「我留美博士」，卻被回嗆「我美國人」、「留美博士混吃等死」等語，惱羞提告。（示意圖／NOWnews資料照）
▲公務員疑因不滿排隊結帳等太久，嗆超商店員「我留美博士」，卻被回嗆「我美國人」、「留美博士混吃等死」等語，惱羞提告。（示意圖／NOWnews資料照）

台北市一名年約 50 多歲的杜姓公務員，去（ 2017 ）年 12 月間到超商買東西，疑因不滿排隊結帳等太久，和吳姓工讀生發生口角，杜男先嗆「我是留美博士，你是？」吳男則回擊「我是美國人」、「我雙重國籍啦！白癡」、「留美在這邊混吃等死」等語，杜男惱羞提告。台北地檢署調查後，發現吳男雖出言罵人，但沒有詆毀杜男惡意，今（ 25 ）日以罪嫌不足，將吳男不起訴處分。

綜合媒體報導，全案源於去年 12 月 18 日，杜姓公務員到北市溫州街一間超商買東西，結帳時疑因不滿工讀生手腳太慢，讓他排隊等太久，要求櫃台女店員找其他店員來幫忙，但女店員以人手不足婉拒，杜男因而不滿，要求正在整理貨品的吳姓男工讀生來幫忙，兩人發生口角。

杜男先是囂張地嗆聲「我是留美博士，你是？」吳男直接回擊「我是美國人啦！」杜男一時語塞，隨即又說「美國人在這裡工作幹嘛？」吳男再回「我雙重國籍，不行嗎？」「白癡」。杜男氣得動手要翻吳男制服上的名牌，一邊罵「放你的屁」等語，吳男也火大回嗆「留美博士有時間在這邊混吃等死，你不是人嗎？」雙方爭吵約 20 分鐘。

氣急敗壞的杜男當場打電話報警並控告吳男公然侮辱，但檢方勘驗超商內監視器畫面後，發現吳男雖有說「白癡」等語，但兩人口角起因是杜男先以「你不是人嗎？」「放你個屁」等語罵人，因而認為吳男發言並非要辱罵對方，不構成公然侮辱，給予不起訴處分。

關鍵字美國人留美博士公然侮辱超商店員公務員
華山分屍冰存乳房　嫌犯恐有戀物癖

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