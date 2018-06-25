公務員嗆「我留美博士」　超商店員秒回擊：我美國人啦

台北市一名年約 50 多歲的杜姓公務員，去（ 2017 ）年 12 月間到超商買東西，疑因不滿排隊結帳等太久，和吳姓工讀生發生口角，杜男先嗆「我是留美博士，你是？」吳男則回擊「我是美國人」、「我雙重國籍啦！白癡」、「留美在這邊混吃等死」等語，杜男惱羞提告。台北地檢署調查後，發現吳男雖出言罵人，但沒有詆毀杜男惡意，今（ 25 ）日以罪嫌不足，將吳男不起訴處分。

綜合媒體報導，全案源於去年 12 月 18 日，杜姓公務員到北市溫州街一間超商買東西，結帳時疑因不滿工讀生手腳太慢，讓他排隊等太久，要求櫃台女店員找其他店員來幫忙，但女店員以人手不足婉拒，杜男因而不滿，要求正在整理貨品的吳姓男工讀生來幫忙，兩人發生口角。