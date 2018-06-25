今日娛樂爆／胡兵同框胡歌比帥　拒當「油膩中年男人」

近日熱播的商戰劇《獵場》引起不少網友討論，好口碑也持續延燒，大陸男神胡兵飾演的角色即將在劇中登場，粉絲相當期待他與男主角胡歌同台較勁，46歲的胡兵挑戰過許角色，演過多情富二代、懦弱怕妻男等等，這回他在《獵場》開闢新戲路，演出在金融風暴中心的商業高手，外型帥氣的胡兵在戲中的扮相堪稱是「精品荷爾蒙」等級，平時對生活和工作管理相當有一套的他笑說：「我努力不成為油膩中年男人！」

有「搖滾詩人」封號的歌手流氓阿德，出道26年曾獲三屆金曲入圍肯定，擅長以台語創作的他，在事業顛峰之際返回家鄉金門照顧重病老母親，10年後帶著全新台語專輯《溫一壺青春下酒》重返歌壇，此次新作品阿德與中、新生代音樂人合作，包括了滅火器、王榆鈞與時間樂隊、昆蟲白、守夜人等，釀出飽含澎湃情感與詩意十足的新作，與等待許久的粉絲分享，他也將在7月13日於Legacy Taipei、7月21日Legacy台中舉辦發片演唱會，令粉絲相當期待。



▲「搖滾詩人」流氓阿德推出新作品。（圖／Legacy提供 , 2018.06.25）

奇幻喜劇電影《齊天大聖·萬妖之城》上檔後反應熱烈，劇中主角陳浩民、林子聰日前也在上海電影節舉辦粉絲見面會，工作滿檔的兩人待見面會結束，立刻隨劇組遠赴內蒙古進行《齊天大聖-火焰山》的拍攝作業，已經是第14次合作的陳浩民和林子聰，好默契自然不在話下，片中陳浩民飾演孫悟空，林子聰則演出豬八戒，造型細節十分講究，林子聰更表示：「（我）是為了陳浩民才接演豬八戒角色，希望擦出更多的火花。」



▲陳浩民（右）和林子聰已是第14度合作。（圖／艾迪昇提供 , 2018.06.25）

大陸女星劉詩詩在即將上檔的新戲《醉玲瓏》首度與香港男神陳偉霆同台，劇中兩人在「雙時空」中大談戀愛，談到新角色，劉詩詩說：「我跟女主角相似的地方，是比較堅持自己想要的事情、要做的事，都有一顆堅定的心。」對於首次與陳偉霆合作，劉詩詩表示兩人相處輕鬆愉快，陳偉霆則認為劉詩詩是「慢熱型」，「戳到她的笑點，她會停不下來。」兩人還經常在片場相互提供美食，拍對手戲時陳偉霆還會貼心地顧及劉詩詩的安全，展現男神溫柔的一面。《醉玲瓏》27日起晚間8點在八大第1台播出。



▲劉詩詩（右）與陳偉霆首度合作新戲。（圖／八大提供 , 2018.06.25）

榮登法國上半年最賣座愛情喜劇，並護得各權威影評盛讚的電影《愛情不輪轉》即將在台上映，故事以花心總裁遇上輪椅美女為題，並以《逆轉人生》為架構，加入愛情與喜劇元素，導演法蘭克杜波斯科坦言，當初想到要用幽默來討論殘疾十分擔心會有風險，但後來他認為大家平時在生活中都會遇到殘疾人士，一開始或許會刻意關注，但彼此關係如果更進一步，其實就再也不會留意了，因為「身體上的殘缺，在人與人的交流中，從來就不是最重要的。」電影《愛情不輪轉》6月29日全台上映。



▲電影《愛情不輪轉》是法國上半年最賣座的愛情喜劇。（圖／海樂提供 , 2018.06.25）