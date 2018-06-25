高雄氣爆負責下台官員「一路高升」　網酸爆：價值有對！

2014 年 7 月 31 日至 8 月 1 日深夜，高雄市前鎮區凱旋、二聖路等地段的馬路發生連環氣爆造成重大死傷，最終不幸釀成 32 人死亡、321 人輕重傷的悲劇。

近日有鄉民在批踢踢實業坊（PTT）發文以「高雄氣爆下台官員，一路高升」為題，詳列當時因高雄氣爆負責下台的4名高市府官員，最後政治生涯反而「逆轟高飛」，文章一出，立即引起網友瘋狂討論。

根據公開資料指出，因氣爆案引咎請辭的吳宏謀副市長，下台後才轉任市府顧問4個月就「再任」副市長，5個月後更在陳菊力保下出任行政院政務委員兼公共工程委員會主委，去（2017）年「再轉任」台灣港務公司董事長。