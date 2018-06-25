高雄氣爆負責下台官員「一路高升」　網酸爆：價值有對！

2014 年 7 月 31 日至 8 月 1 日深夜，高雄市前鎮區凱旋、二聖路等地段的馬路發生連環氣爆造成重大死傷，最終不幸釀成 32 人死亡、321 人輕重傷的悲劇。
近日有鄉民在批踢踢實業坊（PTT）發文以「高雄氣爆下台官員，一路高升」為題，詳列當時因高雄氣爆負責下台的4名高市府官員，最後政治生涯反而「逆轟高飛」，文章一出，立即引起網友瘋狂討論。
根據公開資料指出，因氣爆案引咎請辭的吳宏謀副市長，下台後才轉任市府顧問4個月就「再任」副市長，5個月後更在陳菊力保下出任行政院政務委員兼公共工程委員會主委，去（2017）年「再轉任」台灣港務公司董事長。
而當年的高雄市工務局長楊明州，因氣爆案請辭的四個月後選舉完，直升高雄市副秘書長，在今（2018）年初升任高雄市副市長。
同樣因為氣爆慘案而引咎下台的高市水利局長李賢義及高市捷運局長陳存永，前者氣爆後四個月選舉完升台中市副秘書長，後者下台後直接轉任高雄市秘書長。
該鄉民的「追蹤文」一出立即在PTT被推爆，網友酸爆「高雄人看完這分資料後淚流滿面」、「台灣人果然都記性不好，四個月就可以洗白」、「價值有對，直接升官」、「台灣就是有關係就沒關係啊」、「在台灣，下台是為了上更高的台啊！」