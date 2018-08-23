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生活

桃園渴望園區的別墅「大院山」　高規格打造引起網友討論

生活中心／綜合報導2018/08/23 12:24
▲秘境中的別墅，以極高規格打造品味居住空間，引起網友討論。（圖／業者提供）
▲秘境中的別墅，以極高規格打造品味居住空間，引起網友討論。（圖／業者提供）

在交通建設到位後，北北桃一日生活圈成形，大台北地區由於土地供給稀少再加上市場因素，導致房價居高不下，別墅豪宅動輒億元起跳，但位於龍潭區渴望園區，由廣昱建設「誠泰大院」第3期建案「大院山」，僅規劃9戶大地坪獨棟別墅，以極高規格打造品味居住空間，希望滿足金字塔頂端客層對於別墅的需求。

近日許多網路買房討論板傳出，龍潭出現超高水準的夢幻住所，「這裡真的是擁有最高規格的居住處了！」、「跟其他地區的別墅比起來更自然、更享受，交通也比較方便！」、「找了多年終於讓我找到了，是我一直以來夢想的那個家！」等網友留言，引起熱烈討論。


▲建築在設計上，由夫妻檔建築師共同創作，結合理性與感性並存。（圖／業者提供）

原來，網友所指的，是由廣昱建設打造的大院山獨棟別墅，座落在龍潭的「渴望園區」，園區有諾瓦小學、渴望會館商店街，自成獨立生活圈，生活機能佳。在交通上，龍潭第二交流道預計2020年通車後，從台北信義區出發只需要約40分鐘，此外，社區規劃完整，除了居住「空間」開窗即景的頂級享受與隱密外，居住「環境」也非常清幽。


▲建材使用了後製清水模、板岩磚、條碼磚、金屬格柵、玻璃等建材，讓來探訪的訪客們，感受到微觀毫末的終極建築藝術。（圖／業者提供）

大院山專案經理胡秉和表示，經過誠泰大院第一及二期的經驗，在第三期建築思維上更加提升，創造出更適合居住、讓買主如同身處在山景秘境般的獨棟好宅；在設計上，由夫妻檔建築師共同創作，經過不斷的溝通、不斷地調整，歷經了上千張的建築設計圖，結合理性與感性並存，且獨具特色的建築風格，使用了後製清水模、板岩磚、條碼磚、金屬格柵、玻璃等建材，讓來探訪的訪客們感受到其微觀毫末的終極建築藝術。


▲大院山別墅擁有一墅、一院、和無限綠景。（圖／業者提供）

此案在規畫上，僅有9戶獨門獨戶的別墅，讓住戶擁有一墅、一院、和無限綠景，如同在萬頃的森林之中，獨擁山水和佳釀，完全與城市做區別，建商希望以蓋好宅、非豪宅的理念，打破一般業者高建蔽、高容積的迷失，並以獨創性的建築風格和量身打造的唯一視野，滿足尋找夢幻住所的需求。

「大院山」位於桃園市龍潭區渴望一路261巷20號，聯絡電話03-4071919

官網dy.8dm.tw

 

關鍵字大院山桃園別墅獨棟好宅誠泰大院
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