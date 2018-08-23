林冠勳酒駕車禍　酒駕防制協會要求退選

台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳昨晚傳出酒駕情事，對此，台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜今（23）日沈痛呼籲，酒駕已經是全民公敵，對於酒駕的政治人物，更是沒有容忍餘地，要求林冠勳即刻退出中正萬華議員選舉。

林冠勳昨晚間九點多，酒駕擦撞機車騎士，肇事後竟然開車離去，更離譜的是，第一時間林冠勳由王姓助理頂替駕駛，事後由警方召回才坦承是自己酒駕。

對此，林美娜強力譴責酒駕，她表示，酒駕已經是全民公敵，政治人物酒駕履錯屢犯，選舉時號稱關心市民，實際上卻喝酒後繼續開車，還找助理頂替，對社會只剩下負面示範。她向所有在乎家人安全的市民呼籲，一起站出來淘汰酒駕犯罪的政治人物。