林冠勳酒駕車禍　酒駕防制協會要求退選

台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳昨晚傳出酒駕情事，對此，台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜今（23）日沈痛呼籲，酒駕已經是全民公敵，對於酒駕的政治人物，更是沒有容忍餘地，要求林冠勳即刻退出中正萬華議員選舉。
林冠勳昨晚間九點多，酒駕擦撞機車騎士，肇事後竟然開車離去，更離譜的是，第一時間林冠勳由王姓助理頂替駕駛，事後由警方召回才坦承是自己酒駕。
對此，林美娜強力譴責酒駕，她表示，酒駕已經是全民公敵，政治人物酒駕履錯屢犯，選舉時號稱關心市民，實際上卻喝酒後繼續開車，還找助理頂替，對社會只剩下負面示範。她向所有在乎家人安全的市民呼籲，一起站出來淘汰酒駕犯罪的政治人物。
社民黨北市中正萬華區議員參選人許菡芸也表示，林冠勳身為要參選的公眾人物，一連犯下三大嚴重錯誤：第一，喝酒後開車，酒測值達0.3毫克，違反「刑法」第185條之3不能安全駕駛罪及公共危險罪。
許菡芸指出，第二，車禍後逃逸，完全不顧因自己肇事而受傷的機車騎士；第三，說謊找助理「頂包」，直到被騎士指認及警方詢問後才坦承；她痛批，中正萬華已經發生太多起政治人物酒駕的案例，難道市民要繼續容忍一位罔顧市民人身安全、公然說謊的參選人嗎？