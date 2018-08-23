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「永和分屍」加男遭「斷頭肢解」　凶手恐不只1人

社會中心／新北報導2018/08/23 14:10
▲ Ryan 最後身影曝光， 21 日晚間獨自經過機車行。（圖／社會中心翻攝）
▲ Ryan 最後身影曝光， 21 日晚間獨自經過機車行。（圖／社會中心翻攝）

新北市永和區昨（ 22 ）日驚傳駭人分屍案， 43 歲的加拿大籍男子 Ryan 被友人發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍，凶嫌的殺人動機仍待警方釐清。不過，最新進展指出，警方找到兩把開山刀，並送往鑑定，將釐清是否為犯案用的凶刀，懷疑凶手可能不只 1 人。


▲新北市永和區驚傳駭人分屍案，加拿大籍男子 Ryan 被發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍。（圖／社會中心翻攝）

昨日下午 1 時許，警方接獲 Ryan 友人報案，在他時常遛狗的河堤邊驚見一袋屍塊，且只有「軀幹」部分，死者身上穿著正是 Ryan 常穿的衣服，嚇得他們趕緊報警，隨後便陸續尋獲 2 把刀及 3 袋屍塊，分別裝著頭顱與手腳。

警方調閱監視器畫面發現， Ryan 前天晚上 7 時許獨自在街上散步，懷疑與遇害時間非常接近，當時他身穿藍色迷彩上衣、休閒短褲，背著黑色後背包，看起來並無任何異樣。據悉， Ryan 來台 10 年，先前曾在補教業擔任美語外師，現在處於待業中。調查指出， Ryan 為毒品通緝犯，過去曾捲入毒品案並遭查緝大量毒品，不排除因毒品糾紛才會遭人殺害棄屍。

最新消息指出，警方已於棄屍的沙洲尋獲 2 把開山刀，不排除凶手可能有 1 人以上，案情陷入膠著。

 

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關鍵字分屍永和棄屍中正橋通緝犯
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