「永和分屍」加男遭「斷頭肢解」　凶手恐不只1人

新北市永和區昨（ 22 ）日驚傳駭人分屍案， 43 歲的加拿大籍男子 Ryan 被友人發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍，凶嫌的殺人動機仍待警方釐清。不過，最新進展指出，警方找到兩把開山刀，並送往鑑定，將釐清是否為犯案用的凶刀，懷疑凶手可能不只 1 人。



▲新北市永和區驚傳駭人分屍案，加拿大籍男子 Ryan 被發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍。（圖／社會中心翻攝）