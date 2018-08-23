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娛樂

孫越病逝公益精神不滅　宋逸民、宋達民「複製」延續愛

記者徐郁雯／台北報導2018/08/23 16:54
▲宋逸民（左）、宋達民投身公益多年。（圖／藝起協會發光提供，2018.08.23）
▲宋逸民（左）、宋達民投身公益多年。（圖／藝起協會發光提供，2018.08.23）

已故藝人孫越生前致力公益活動，同時是台灣藝起發光促進協會的榮譽理事長。其中，孫越在病榻前曾為宋逸民、宋達民兩兄弟禱告，希望由藝人組成的「藝起發光」，能夠在宋逸民的帶領下邀請更多藝人一起參與公益，把這份愛心延續下去。

宋逸民和宋達民受邀擔任「1919愛走動－急難家庭救助計畫」年度代言人，希望能複製孫叔叔對公益的大愛。宋逸民表示，能夠受邀擔任救助協會代言人，把孫叔叔對急難家庭的愛繼續傳遞下去，他感到非常榮幸。


▲宋逸民（左）、宋達民投身公益。（圖／藝起協會發光提供，2018.08.23）

年初花蓮震災時，宋逸民就曾和救助協會一起前往災區探望慰問受災民眾，也率領「藝起發光」的團隊及邀請多位藝人前往辦理大型音樂會，他認為在急難中特別需要大家發揮愛心，幫助所需家庭度過難關。

多年前宋達民因為宋逸民服兵役，擔任宋逸民的替身而踏上演藝之路，雖然有超過三十年的演藝資歷，但雙胞胎的兩人真的太相像，還是有許多人分不出兩兄弟。此次公益也有詮釋「複製」的概念，宋達民說，他的前半生都跟著哥哥的腳步，真的可以說是哥哥的「複製人」，但後來因為遇到孫叔叔，認識了信仰，也影響了哥哥，現在能一起擔任公益代言人，希望能把孫叔叔的愛複製下去，也呼籲大家一起「複製愛」。

關鍵字孫越宋逸民宋達民藝起發光
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