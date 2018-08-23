孫越病逝公益精神不滅　宋逸民、宋達民「複製」延續愛

已故藝人孫越生前致力公益活動，同時是台灣藝起發光促進協會的榮譽理事長。其中，孫越在病榻前曾為宋逸民、宋達民兩兄弟禱告，希望由藝人組成的「藝起發光」，能夠在宋逸民的帶領下邀請更多藝人一起參與公益，把這份愛心延續下去。

宋逸民和宋達民受邀擔任「1919愛走動－急難家庭救助計畫」年度代言人，希望能複製孫叔叔對公益的大愛。宋逸民表示，能夠受邀擔任救助協會代言人，把孫叔叔對急難家庭的愛繼續傳遞下去，他感到非常榮幸。



▲宋逸民（左）、宋達民投身公益。（圖／藝起協會發光提供，2018.08.23）