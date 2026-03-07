迎接38婦女節加上經典賽為中華隊加油，本週超商咖啡優惠超豐富！7-11門市有大杯特選美式、特選拿鐵買2送2，還有APP行動隨時取今起寄杯琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，可寄杯慢慢喝，單杯平均23元，比手搖店更便宜；全家門市有霜淇淋2支55元；萊爾富燕麥拿鐵單杯特價30元，鳳梨百香雙Q冰茶、檸檬焙烏龍冰茶都特價29元，最低下殺3.7折超划算。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月7日起至3月8日
◾特大杯美式咖啡買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾思樂冰特大杯全口味買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜3月6日起至3月7日
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾精品燕麥拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜3月4日至3月8日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
📍APP｜3月3日至3月9日
◾風味系列指定熱飲8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾西西里風檸檬系列任7杯380元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾大杯厚乳拿鐵8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶10杯380元，6.3折（原價60元、特價38元）
📍APP｜3月7日至3月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾香鑽水果茶買3送3，5折（原價70元、特價35元）
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶任選6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶任選6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶6杯250元，7折（原價60元、特價42元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯250元，7折（原價60元、特價42元）
🟡全家便利商店
📍門市｜3月6日起至3月10日
◾大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵任2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾霜淇淋第二支55元，5.7折（原價49元、特價28元）
📍APP｜3月5日起至3月8日
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾黑松茶花焙香麥茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾韓國樂天BINCH巧克力餅乾買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾盛香珍迷你牛奶餅買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾FamiCollection不知春茶買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾阿奇儂青梅脆樂冰買2送2，5折（原價40元、特價20元）
🟡萊爾富
📍門市｜3月7日至3月9日
◾燕麥奶拿鐵30元，4.6折（原價65元、特價30元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元、特價29元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元、特價29元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡全聯福利中心
📍分批取點此｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡小北百貨
📍門市｜3月5日起至3月8日
◾美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
