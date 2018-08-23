影／澎湖首辦模擬公投　家長對老師投不信任票

全校只有32名學生的澎湖縣西嶼鄉池東國小，23日創下國內首例家長公投，決定學校是否在新的學年度，讓該校王姓幼教老師繼續任教。結果有16位家場前往投票的，其中15位反對、1票贊成，學校方面將把此公投結果送交縣府教育處辦理。

據了解，日前池東國小幼兒園的家長集體向縣長陳光復、教育處陳情，認為幼兒園王姓教師不適任，如果續留恐怕影響孩童的學習環境，教育處為此，上周曾找來王師家長協調，希望她能轉到教育處擔任行政工作，經協商之後王師同意油幼兒園家長舉辦公投。



▲池東國小的模擬公投借來票箱與圈票隔簾十分專業（圖／張塵攝 , 2018.08.23）

中午舉辦的的這場公投，幾乎完全模擬正式公投的規定辦理；教育處督學也到現場關心，至於池東國小有關王姓老師的公投結果，雖然只是學生家長的意見表達，不過因為當事人王老師同意，教育處將會根據所得結果，儘速找王老師協商調到教育處工作，以平息爭端。



▲開票結果15：1通過對王姓教師的不信任案（圖／張塵攝 , 2018.08.23）

池東國小校長翁清課表示，參加公投的家長資格為學區內可以申請入幼兒園即可，經統計後有18人有投票權。中午來投票的有16人。對於公投結果，翁清課說將盡快送交教育處參酌辦理。

西嶼鄉池東國小屬於迷你小學，該校幼兒園部分，原本有11名幼童，目前已知新學年的幼童只有7人。小學部分原有30名學生，新學年度應該只有25名學生。不過這次首開全國特例舉辦模擬公投，確實是離島澎湖又一開創作法。

