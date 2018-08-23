暴雨轟炸！高雄成水鄉澤國　汽車慘遭滅頂

高雄市今（ 23 ）日從一早開始下起暴雨，雨量之大造成小港機場飛機航班受影響無法起降，市區許多道路出現淹水，不少網友將嚴重水患照片上傳至「爆料公社」臉書社團，有名網友在留言區 PO 出一張日前「高雄治水有成」的報導截圖，對比今日淹大水，格外令人感到諷刺。



▲高雄捷運站外淹大水。（圖／翻攝自爆料公社）

高雄市小港機場多架航班也因豪大雨取消，除了小港機場外，其他地區也淹水災情不斷，水淹高度接近小腿肚，而大寮區及林園區災情更是慘重，水淹及膝，從臉書社團的照片中，甚至能看見有一台紅色轎車已快要滅頂。



▲高雄水淹嚴重，一台紅色轎車整輛泡在水裡。（圖／翻攝自爆料公社）

高雄市長參選人陳其邁 21 日前往岡山視察典寶 A 區及 B 區滯洪池成效，他表示，治水不分藍綠，只要治水、不要口水，高雄市治水在陳菊前市長跟市府的努力下，已有顯著改善。對比今日網友貼出高雄淹大水的照片，看來治水成效及實際情況相差甚遠。



▲馬路上積水嚴重，車輛難以行駛。（圖／翻攝自爆料公社）

這波災情讓網友們感到擔心，覺得不應該有政治色彩「不要刻意帶風向吧？！」「充滿政治的意識型態，天災一出現就有一群人特別的高潮。」「不要只會罵人 下雨下這樣你覺得勒」、「 生活只有政治的人真是可悲」、「看完留言，嗯……民主的台灣」、「講話要經過大腦」、「每次淹水就要扯政治 水是不是曾經淹過你的腦袋」。