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暴雨轟炸！高雄成水鄉澤國　汽車慘遭滅頂

編輯中心 / 綜合報導2018/08/23 17:29
▲豪雨重創高雄！各地災情不斷，不少網友將淹水照片上傳臉書社團。（圖／翻攝自爆料公社）
▲豪雨重創高雄！各地災情不斷，不少網友將淹水照片上傳臉書社團。（圖／翻攝自爆料公社）

高雄市今（ 23 ）日從一早開始下起暴雨，雨量之大造成小港機場飛機航班受影響無法起降，市區許多道路出現淹水，不少網友將嚴重水患照片上傳至「爆料公社」臉書社團，有名網友在留言區 PO 出一張日前「高雄治水有成」的報導截圖，對比今日淹大水，格外令人感到諷刺。

中央氣象局表示，受到熱帶低氣壓影響，中南部地區出現豪雨或豪大雨，經濟部水利署已針對高雄市多區發佈一級淹水警報，包含鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、鳥松區、仁武區、大社區、大樹區、大寮區、林園區、橋頭區、梓官區及燕巢區。


▲高雄捷運站外淹大水。（圖／翻攝自爆料公社） 

高雄市小港機場多架航班也因豪大雨取消，除了小港機場外，其他地區也淹水災情不斷，水淹高度接近小腿肚，而大寮區及林園區災情更是慘重，水淹及膝，從臉書社團的照片中，甚至能看見有一台紅色轎車已快要滅頂。


▲高雄水淹嚴重，一台紅色轎車整輛泡在水裡。（圖／翻攝自爆料公社）

高雄市長參選人陳其邁 21 日前往岡山視察典寶 A 區及 B 區滯洪池成效，他表示，治水不分藍綠，只要治水、不要口水，高雄市治水在陳菊前市長跟市府的努力下，已有顯著改善。對比今日網友貼出高雄淹大水的照片，看來治水成效及實際情況相差甚遠。


▲馬路上積水嚴重，車輛難以行駛。（圖／翻攝自爆料公社）

這波災情讓網友們感到擔心，覺得不應該有政治色彩「不要刻意帶風向吧？！」「充滿政治的意識型態，天災一出現就有一群人特別的高潮。」「不要只會罵人 下雨下這樣你覺得勒」、「 生活只有政治的人真是可悲」、「看完留言，嗯……民主的台灣」、「講話要經過大腦」、「每次淹水就要扯政治 水是不是曾經淹過你的腦袋」。

關鍵字高雄淹水災情爆料公社小港機場治水
熱帶低壓北移嘉義　大豪雨警戒擴大網路騷擾頻傳　跟蹤騷擾防治法卡關

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