每天都像在熱戀　宋仲基表白宋慧喬：我老婆真的很漂亮

「宋宋夫妻」宋仲基與宋慧喬去年結婚，兩人已許久沒有推出新作品，近日終於確定分別出演電視劇《阿斯達年代記》與《男朋友》，讓粉絲相當期待。而提到新戲，宋仲基接受雜誌訪問時，自爆「新戲中會有不少要裸身的片段」，所以正努力運動中，更不忘放閃向太太告白，羞說：「我老婆真的很漂亮！」

宋仲基接受《Esquire》訪問，提到接演《阿斯達年代記》的原因，是因為曾與導演金元錫合作過《成均館緋聞》，對他與編劇金榮昡、朴尚淵相當信任，也期待自己劇中的表現；宋仲基還透露，電視劇約一個月後開拍，但因為劇情設定，自爆有不少裸露上半身的片段，所以最近努力健身中。