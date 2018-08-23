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娛樂

每天都像在熱戀　宋仲基表白宋慧喬：我老婆真的很漂亮

記者陳雅蘭／綜合報導2018/08/23 17:07
▲宋仲基（左）即使結婚，仍覺得跟宋慧喬像在談戀愛。（圖／翻攝官網、IG , 2018.8.23）
▲宋仲基（左）即使結婚，仍覺得跟宋慧喬像在談戀愛。（圖／翻攝官網、IG , 2018.8.23）

「宋宋夫妻」宋仲基與宋慧喬去年結婚，兩人已許久沒有推出新作品，近日終於確定分別出演電視劇《阿斯達年代記》與《男朋友》，讓粉絲相當期待。而提到新戲，宋仲基接受雜誌訪問時，自爆「新戲中會有不少要裸身的片段」，所以正努力運動中，更不忘放閃向太太告白，羞說：「我老婆真的很漂亮！」

宋仲基接受《Esquire》訪問，提到接演《阿斯達年代記》的原因，是因為曾與導演金元錫合作過《成均館緋聞》，對他與編劇金榮昡、朴尚淵相當信任，也期待自己劇中的表現；宋仲基還透露，電視劇約一個月後開拍，但因為劇情設定，自爆有不少裸露上半身的片段，所以最近努力健身中。


▲宋仲基近期受訪，大方聊老婆宋慧喬。（圖／翻攝Esquire , 2018.8.23）

宋仲基坦言，因前輩薛耿求曾說過「當年齡越大，能拿出的底牌也就會減少」，所以擔心作品不再受到觀眾喜愛，為了有好的表現，會比平常付出3到4倍的努力，不管是新戲裡的騎馬、武鬥戲，都會不斷練習，因為這樣才能更貼近劇中角色、表現出好演技。

除了聊作品，宋仲基對於太太的提問也大方回應，他表示，能深愛自己的女人，對男人來說是最棒的一件事，羞說：「我覺得我好像還在熱戀期，沒有因為結婚了，就覺得戀愛結束了。」甚至隔空向宋慧喬表白「我老婆真的很漂亮」，十足展現對太太的愛。

關鍵字宋仲基宋慧喬
孫越精神不滅　宋逸民宋達民複製愛體驗兩棲蛙人來真的　男星快崩潰

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