金馬獎初選名單出爐　8部國片強勢爭取入圍

2018金馬獎入圍名單雖然要到10月1日才會公布，但今（23）日初選名單搶先出爐，因為是由金馬執委會私下通知報名單位，因此並未公開，但《NOWnews今日新聞》目前得知有8部國片爭獎希望濃厚，包括《誰先愛上他的》、《小美》、《范保德》、《幸福城市》、《角頭2：王者再起》、《引爆點》、《鬥魚》、《切小金家的旅館》等，非常有可能進入最後提名為台灣爭光，不過大陸片也來勢洶洶不可小覷。

7部國片中，《誰先愛上他的》的男女主角邱澤和謝盈萱，早一步在台北電影節奪下影帝后，成為這次金馬獎入圍大熱門人選，不過邱澤這次的競爭對手，除了《引爆點》的吳慷仁、《幸福城市》的李鴻其、《范保德》黃仲崑這些台灣實力派演員之外，還有大陸及香港入圍影片男一們在覬覦，包括廖凡、黃渤、黃曉明、徐崢、井柏然、李淳等，可以想見將是一場硬戰。

女主角方面除了謝盈萱外，還有挾著大陸影片來勢洶洶的舒淇、趙濤、楊冪、章子怡、周冬雨等，競爭實力之強可見一斑。

至於入圍初選的大陸電影，則包括黃渤首度自導自演、舒淇主演的《一齣好戲》、劉若英的導演處女作《後來的我們》、陳凱歌的《妖貓傳》、章子怡及黃曉明主演的《無問西東》、賈樟柯新作《江湖兒女》、畢贛的《地球最後的夜晚》、張藝謀的《影》、姜文的《邪不壓正》、徐崢的《我不是藥神》、《郊區的鳥》、《寶貝兒》、《撞死了一隻羊》、《紅海行動》等片。

港片則有曾志偉監製的《黃金兄弟》、陳果執導的《九龍不敗》、張晉主演的《葉問外傳─張天志》、以及《狄仁傑之四大天王》、《捉妖記2》、《逆流大叔》等。