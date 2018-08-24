NOW嘻哈／你願意用一首歌的時間，聽呂士軒說故事嗎？

走進工作室的呂士軒，一身鮮豔色系的打扮，戴著亮橘色的帽子，穿著鮮豔的綠色上衣，著實地抓住了眼球，看著大家驚訝的眼神，讓他不禁笑說，想要把自己的飽和度調低一點。說起音樂，原本因為熬夜剪片，讓目光有點渙散的呂士軒精神都來了，他說大概是14歲的時候開始喜歡音樂，當時的他學了跳舞、beatbox，後來覺得沒有精進，「沒有什麼做下去的成就感，找不到進步的方法，就沒有繼續學下去了。」但這不是放棄，反而意外給了他找到做音樂的方向，偷偷在上課的時候寫歌詞，還自己找管道，去認識不一樣的人，一起玩音樂。

以饒舌創作闖出名聲的呂士軒，歌曲意外樸實的貼近日常，聽完了，竟會讓人在不經意中哼起歌曲的旋律，無論是重節拍的〈新鮮鱒魚〉，或是俏皮情歌〈98〉，打開他的專輯，就像打開一本短篇小說，那你願意用一首歌的時間，聽他說一段故事嗎？

呂士軒的專輯《誤入歧途》共有10首歌曲，一路從第一首聽到最後一首，就像聽了10篇故事，第一首歌〈新鮮鱒魚〉，是他的自我介紹，歌詞中出現「always三分頭」、「我不是黑男，I'm a 忠孝復興漢」，歌詞俏皮，其實都是有含義，呂士軒最讓人印象深刻的就是那顆三分頭，至於「忠孝復興漢」則是因為剛好公司就是在忠孝復興附近，又因為時常宅在公司，所以才會有這樣可愛又有趣的自稱。



▲呂士軒談起學音樂的契機。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.13）

第二首歌〈孬種走了〉，乍聽之下，使人猜測是不是在說著霸凌的議題，呂士軒澄清：「不是在說霸凌，而是在說一種心理狀態，人會有比較脆弱的時候，甚至膽小的一面。」他娓娓道來故事的開頭， 呂士軒回想著約是國小、國中時期，成為小團體圍剿的目標，為什麼會成為「箭靶」，在對什麼事情都矇懞懂懂、思想不純熟的國中生時期，原因...似乎也沒有追究的必要，「他們會藏我的書包、把我的課桌椅弄的亂七八糟。」呂士軒努力挖出過去想要被掩蓋的記憶，帶著雲淡風輕的語氣，「也許，是因為反抗的方式，讓我成為他們『戲弄』的對象。」



▲呂士軒專輯中的每一首歌都像是一段故事。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.13）

從他無所謂的語氣中，似乎能窺見當時的無助與心酸，呂士軒還說，被同學打小報告更是家常便飯，就連一開始都會盡量幫助他的老師，漸漸地也因為太過頻繁的「小報告」，覺得他是麻煩人物，讓他變得不喜歡回家，也不愛去學校，「後來，我只能裝成我自己不害怕。」這時，記者也懂了，歌曲命名「孬種」的原因，其實是呂士軒向國中的自己一種精神喊話，像是在說：「現在，我能跟這位孬種和平共處，是的，我過得很好。」

是音樂解救了呂士軒當時的窘境，「國二碰了音樂，才發現有很多事情，我們可以更不需要在意。」而會真正走上音樂路，是另外一段故事，呂士軒坦白道，會當歌手，經歷過一番掙扎，「我沒想過音樂要當成我的工作，我沒有確定未來要做什麼工作，但綜觀下來，音樂是我最擅長的一件事。」他也提到，曾在實驗室、夜店打過工，會做這些打工，都是以作音樂為出發點，「高中就開始陸陸續續打工，用賺來的錢買器材，這樣就不用跟家裡伸手要錢，大學畢業後慢慢轉成歌手，就上來臺北工作了。」



▲呂士軒提到，〈孬種走了〉歌曲的創作源起。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.13）

專輯裡的最後一首歌〈超人回來了〉，這首歌，沒有浮誇的用字，用簡單的敘事句，串聯成一篇3分鐘的短篇故事，讓人聽著聽著，會有莫名的感動，因為那是如此的貼近你我間與家人的平凡故事，說起家庭，呂士軒用不輕不快的語氣，慢慢開口說道：「我爸對我玩音樂這件事，不是支持的，因為他也覺得我不是...很成熟，我有個很優秀的弟弟，但我又是長子，他會有種『為什麼不是你當榜樣？』的心態。」

這樣的家庭關係，其實並不特別，也許是因為呂士軒看很開的個性，對於弟弟的優秀，他直言不諱，更笑說自己看起來就是很粗心，不知道為什麼，說著這些話的呂士軒，帶著身為長子的成熟與溫柔，內斂的把光芒隱藏，反而更加耀眼。

而平靜無波的家庭日常，卻在爸爸第三次中風時刮起巨浪，事情來得太快，讓呂士軒措手不及，「看著爸爸進急診，昏迷指數很低，根本來不及做什麼反應。」他只能想著有太多太多沒有對爸爸說的話，沒有為他做的事情，所幸，爸爸後來脫離險境，呂士軒更是每周定期會回新竹幫爸爸復健，沒有間斷。



▲〈超人回來了〉這首歌說的是呂士軒與爸爸間的故事。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.13）

日前剛推出情歌〈98〉MV的呂士軒，被問到做過最浪漫的事情，他笑說：「就是寫這首歌的時候。」正巧他又是有著「浪漫」標籤的雙魚座，沒想到他卻樸實到不行，呂士軒坦言不是個肉麻的人，所以寫歌給心儀的女生這種浪漫唯美的事，他壓根沒做過，而且他認為寫情歌這種事，偶爾為之即可，逗趣的話語讓人失笑。



▲身為浪漫雙魚座的呂士軒，沒有羅曼蒂克的因子，反而很樸實。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.13）