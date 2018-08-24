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政治

邱垂正訪日韓談兩岸：中共一連串極限打壓　台灣絕不屈服

記者林仕祥／台北報導2018/08/24 15:25
▲陸委會副主委邱垂正（右）與韓台議員親善協會會長趙慶泰（左）合影，中間為南韓國會議員書道會指導教授李武鎬。（圖／陸委會提供 , 2018.8.24）
▲陸委會副主委邱垂正（右）與韓台議員親善協會會長趙慶泰（左）合影，中間為南韓國會議員書道會指導教授李武鎬。（圖／陸委會提供 , 2018.8.24）

陸委會副主委邱垂正本周前往日韓交流，向相關機構、智庫說明我國的兩岸政策。他強調，兩岸關係和平穩定是建構東亞區域安全與繁榮重要環節，近期面對中共對台一連串打壓，台灣絕對不會屈服，也改變不了中華民國是主權國家的客觀事實，台灣將與理念相近的國家緊密合作，為台海及區域和平穩定做出積極貢獻

邱垂正在多場座談會指出，我國致力維護兩岸關係和平穩定的現狀，但中共當局卻處心積慮惡意改變現狀，包括一連串外交極限打壓，針對性軍事武力威嚇、片面中斷官方互動機制，升高台海緊張情勢等，以及近日奪我邦交國薩爾瓦多並建交，其意圖壓迫台灣屈從其政治主張，是惡意破壞台海及區域和平穩定的亂源。

邱垂正強調，中共當局二年多來共掠奪我五個邦交國，亟力阻撓我國有意義的參與國際組織，這絕非是台灣在國際上犯錯，也不僅是兩岸間的問題，更是國際社會共同問題。中國大陸在世界各地採行「銳實力的掠奪」，干涉各國內部事務、破壞國際市場秩序，已造成全球局勢高度的不穩定，國際社會應注意及防範此一霸權勢力的擴張。

邱垂正表示，近期兩韓透過和平對話有效降低朝鮮半島緊張情勢，帶來東北亞和解與和平曙光，凸顯互利合作、溝通對話地化解爭議的世界潮流與普世價值，呼籲中國大陸應立即停止對我一再軍事武力威嚇、外交打壓及滲透分化，檢視自己內部治理及對外政策出現誤判情勢的問題。在對台政策上要正視兩岸現實、尊重台灣，儘早與我透過溝通對話化解分歧，方有助兩岸關係良性互動發展。

邱垂正強調，台灣堅持民主、自由、人權、法治等普世價值與制度，與國際及區域利益相符。面對兩岸及區域新情勢發展，我政府將堅定捍衛國家安全與尊嚴，依據民主原則和主流民意維持兩岸和平穩定現狀，並將持續敞開溝通大門，努力為促進兩岸及區域和平繁榮創造有利條件。

陸委會表示，邱垂正此行除參訪日韓國會並拜會國會議員、也走訪東京大學兩岸關係研究組、日本智庫「笹川平和財團」，並與日本多位資深媒體論說委員進行茶敘溝通；南韓則訪問民主研究院、國防政策研究院、統一研究院、高麗大學台灣研究中心等學術機構與日韓相關兩岸政經專家學者，並向與會人士充分說明我國維護兩岸關係和平穩定的政策與努力，進行意見交流。
 


▲陸委會副主委邱垂正（中）與東京大學兩岸關係研究小組小笠原欣幸教授等學者合影。（圖／陸委會提供 , 2018.8.24）

關鍵字陸委會邱垂正薩爾瓦多斷交日本南韓兩岸
斷交、總統出訪謠言多　外交部譴責錕P選市長　推松機遷建蓋社會住宅

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