NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼永和分屍案死者　被毒友懷疑是線人遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

看問題／南台淹水只是天災？「人禍」一個都別想跑

記者陳家蕙／台北報導2018/08/24 18:32
▲南台灣一連 2 天降下大豪雨，各地淹水慘況令人怵目驚心。（圖／翻攝自《台南諸事會社》臉書）
▲南台灣一連 2 天降下大豪雨，各地淹水慘況令人怵目驚心。（圖／翻攝自《台南諸事會社》臉書）

雨彈炸南台，各種不可思議的淹水景象陸續曝光，又以高雄、台南災情最慘重。外界質疑，高雄市政府近年投入上億治水，行政院長賴清德於台南市長任內也積極推動治水，卻都如此不堪一擊。賴清德將此番災情歸咎於雨勢過猛，不過，除了是天災，人禍問題更不能被忽視，地方政府長期為了選票利益只做表面功夫，忽略地面下看不見的下水道整治，導致這次大規模淹水集中於市區道路，而明知豪雨將至，事前預警、清疏以及預先部署大型抽水機待命，也是可以操之在人的防災工作。

熱帶性低氣壓帶來致災性災雨，讓許多民眾難以諒解，怎麼颱風沒來就淹成這副模樣。依照中央氣象局的專業分析，此次熱帶性低氣壓所造成的降雨事件極為罕見，強降雨範圍廣、頻率高，雲林、高雄、嘉義等地的「時雨量」均超過 100 毫米；嘉義至屏東等地總雨量自 23 日累積到 24 日下午 3 時，約 750 至 850 毫米左右。

面對外界「治水不力」的責難，行政院長賴清德以「如此大雨下在哪個城市不會淹」來回應，還要讓批評的人當上帝，選擇讓雨量下在哪個地方有把握不會淹水。對閣揆將大淹水全推給天災，再對照氣象局的雨量統計，看似有理，不過進一步分析，讓南台灣泡在水裡，「人禍」絕對是關鍵因素。

從網路以及新聞媒體流傳一張張怵目驚心的淹水照片可見，此次高雄、台南大淹水，受災地區多在市區道路，與一般淹水起因於山區雨勢過大，導致中央管或縣市管河川水位暴漲狀況不同，追究其根本原因，長期以來地方政府為了爭取選票，均將預算用在「看得到」的地方，想方設法舉辦活動、興建休閒設施等，盡其所能的取悅選民。至於在地底下看不到的下水道整治工程，始終被認為是 CP 值最低的預算運用方式，辛苦推動建設也沒人知道，直到淹大水的那一天……。而這次南台淹水集中於道路，根本問題就出在下水道以及道路側溝排水不良。


▲前瞻基礎建設計畫編列 240 億元改善下水道設施。（圖／取自行政院網站）

近幾年，中央政府接連以編列特別預算方式整治中央以及縣管河川，外界耳熟能詳的「易淹水地區水患治理計畫」即為促使縣市政府整治縣管河川，之後的「流域綜合治理計畫」斥資 6 年 600 億，其中 90 億專門用來改善下水道工程，近 2 年的「前瞻基礎建設計畫」又編列 240 億用在下水道，讓地方政府願意開始動手做。不過，起步晚、全台下水道又長，水利署副署長王藝峰形容，在中央以及縣管河川整治完成後，下水道如同人體的微血管，「要想不中風，除了大小血管都要通，微血管更不能被忽略。」

這場人禍除了出在地方政府長期只做表面功夫，面對致災性降雨預報，「事前預警」更是重要，包括環保局、水利處徹底清疏，調度大型移動式抽水機預先部署在可能釀災的地區等，都可能降低災害強度與延續時間。至於台大土木工程系教授李鴻源提出的「海綿城市」概念，包括透水地面、逕流攔截等，可增加滲透、減少逕流，均是推動都市計畫時應納入考慮的防災重點。

關鍵字淹水豪雨熱帶性低氣壓下水道水利署治水
108刀　餐飲界無影手豆腐成千絲華為、中興5G技術遭澳洲政府封殺

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan