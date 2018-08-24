看問題／南台淹水只是天災？「人禍」一個都別想跑

雨彈炸南台，各種不可思議的淹水景象陸續曝光，又以高雄、台南災情最慘重。外界質疑，高雄市政府近年投入上億治水，行政院長賴清德於台南市長任內也積極推動治水，卻都如此不堪一擊。賴清德將此番災情歸咎於雨勢過猛，不過，除了是天災，人禍問題更不能被忽視，地方政府長期為了選票利益只做表面功夫，忽略地面下看不見的下水道整治，導致這次大規模淹水集中於市區道路，而明知豪雨將至，事前預警、清疏以及預先部署大型抽水機待命，也是可以操之在人的防災工作。

熱帶性低氣壓帶來致災性災雨，讓許多民眾難以諒解，怎麼颱風沒來就淹成這副模樣。依照中央氣象局的專業分析，此次熱帶性低氣壓所造成的降雨事件極為罕見，強降雨範圍廣、頻率高，雲林、高雄、嘉義等地的「時雨量」均超過 100 毫米；嘉義至屏東等地總雨量自 23 日累積到 24 日下午 3 時，約 750 至 850 毫米左右。

面對外界「治水不力」的責難，行政院長賴清德以「如此大雨下在哪個城市不會淹」來回應，還要讓批評的人當上帝，選擇讓雨量下在哪個地方有把握不會淹水。對閣揆將大淹水全推給天災，再對照氣象局的雨量統計，看似有理，不過進一步分析，讓南台灣泡在水裡，「人禍」絕對是關鍵因素。

從網路以及新聞媒體流傳一張張怵目驚心的淹水照片可見，此次高雄、台南大淹水，受災地區多在市區道路，與一般淹水起因於山區雨勢過大，導致中央管或縣市管河川水位暴漲狀況不同，追究其根本原因，長期以來地方政府為了爭取選票，均將預算用在「看得到」的地方，想方設法舉辦活動、興建休閒設施等，盡其所能的取悅選民。至於在地底下看不到的下水道整治工程，始終被認為是 CP 值最低的預算運用方式，辛苦推動建設也沒人知道，直到淹大水的那一天……。而這次南台淹水集中於道路，根本問題就出在下水道以及道路側溝排水不良。



▲前瞻基礎建設計畫編列 240 億元改善下水道設施。（圖／取自行政院網站）

近幾年，中央政府接連以編列特別預算方式整治中央以及縣管河川，外界耳熟能詳的「易淹水地區水患治理計畫」即為促使縣市政府整治縣管河川，之後的「流域綜合治理計畫」斥資 6 年 600 億，其中 90 億專門用來改善下水道工程，近 2 年的「前瞻基礎建設計畫」又編列 240 億用在下水道，讓地方政府願意開始動手做。不過，起步晚、全台下水道又長，水利署副署長王藝峰形容，在中央以及縣管河川整治完成後，下水道如同人體的微血管，「要想不中風，除了大小血管都要通，微血管更不能被忽略。」

這場人禍除了出在地方政府長期只做表面功夫，面對致災性降雨預報，「事前預警」更是重要，包括環保局、水利處徹底清疏，調度大型移動式抽水機預先部署在可能釀災的地區等，都可能降低災害強度與延續時間。至於台大土木工程系教授李鴻源提出的「海綿城市」概念，包括透水地面、逕流攔截等，可增加滲透、減少逕流，均是推動都市計畫時應納入考慮的防災重點。