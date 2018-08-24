胡宇威露胸、露肚沒在怕　驚吐「露下體」最不安

胡宇威今（24）日為品牌走秀，露出精實胸膛，顛覆以往尺度。談及日前在台東拍攝電影《寒單》，胡宇威則認為自己能再增加4公斤，認為這樣才是最佳體態。問及今日穿著會不會不自在？他笑說：「不會啊！」表示拍電影時上半身早有裸露的部分，至於露哪裡最不自在？胡宇威則直率回應：「下體吧！」笑翻眾媒體。

胡宇威透露，在台東拍戲時曬得很黑，一回到台北看見每個人都這麼白，相當不習慣，也說目前積極美白中，盡量避免不要曬太陽，還自嘲說：「現在就是當吸血鬼，晚上才出門，白天盡量在屋內，連窗簾都不開。」胡宇威除了美白，也積極健身，目前70公斤的他，想再增重4公斤。