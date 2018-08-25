直擊／內蒙古中俄邊境北方小鎮　轉型觀光拚經濟

▲內蒙古北方小鎮室韋，若從北京開車距離約 2100 公里。圖終點即為室韋。（圖／翻攝百度地圖 )

室韋鎮地處內蒙古最北方，也是中俄邊陲的小鎮，是中國大陸為數不多的俄羅斯民族鄉之一。室韋是蒙古族發祥地，位於內蒙古自治區呼倫貝爾「額爾古納市」境內，小鎮居住約 1800 人，中俄後裔佔63%。

從北京開車距離 2100 公里遠的內蒙古室韋北方小鎮，位於中俄界河「額爾古納河」畔，鎮內有中國大陸國境最北的農場。但中國大陸北方農作物不易生長，這處農場透過轉型為觀光農莊之後，當地小鎮的經濟已比過去還要好。

受訪的內蒙古室韋鎮農莊黨委書記田一民表示，中俄邊境的冬天氣候，體感溫度可以達到攝氏零下40到50度，加上當地農作物一年一穫，冬天下雪無法耕作，導致北方邊境的經濟一直比較艱辛。記者實地到訪的奧洛契莊園，是中國大陸最北方的農場，為了力拚經濟，室韋將傳統的農場，轉型為觀光農莊，並在今(2018)年8月開始試營運，希望帶進觀光收益，替傳統農場增加收入。



▲位於中俄邊境，也是中國大陸國境最北的農場，已經轉型為奧洛契觀光莊園，力拚經濟。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.24 )

在農莊的制高點塔台往下望，可以清楚看到中俄邊境的界河：額爾古納河，在陽光下閃爍耀眼，河畔則豎立高聳的鐵絲網。繼續往前遠眺，可以看到河對岸的俄國邊境，還建有高聳的軍事瞭望塔。不過目前中俄雙方友好，邊界的軍事塔台僅是象徵，並沒有看到軍方人員出沒的身影。



▲在農莊的制高點塔台往下望，可以清楚看到中俄邊境的界河：額爾古納河。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.24 )

室韋鎮將傳統的農場轉型為觀光農莊後，農莊內除了有中俄界河「額爾古納河」能夠讓遊客遠眺外，當地還透過交錯種植小麥和油菜，形成超大幅太極圖，面積廣達 1989 畝。不過「農作太極圖」只能透過空拍機升空觀看，在地面上無法俯視，但已成為奧洛契莊園的最大噱頭。



▲位於中俄邊境，也是中國大陸國境最北的農場，已經轉型為奧洛契觀光莊園，力拚經濟。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.24 )

至於為何命名為奧洛契莊園，是因為河對岸的俄國小鎮，譯名就叫做奧洛契，因此取其同名。轉型為觀光農莊後，莊園內有大型玻璃溫室，室外還透過不同植物的顏色，拼成農作彩虹圖。遊客進入農莊後，還能自由摘採農莊內的作物現場生吃，品嘗大陸最北方農場的甜美黃瓜等果實。



▲位於中俄邊境，也是中國大陸國境最北的農場，已經轉型為奧洛契觀光莊園，力拚經濟。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.24 )

奧洛契莊園在今年八月開始試營運，也與中俄邊境的室韋鎮賓館、民宿、旅行社簽約合作。剛從傳統農業小鎮轉型為觀光農莊的室韋，所有建設也正慢慢轉型中，由於地處中俄邊境，當地的電信與網路有時不通，信號仍待布建周全，至於當地賓館的服務品質，也正從傳統內地的經營型態，待轉型為觀光區服務品質。但從一個大陸北方的邊境小鎮眼光來看，力圖拚經濟的室韋鎮，正慢慢朝向中俄邊境明珠的地位加緊趕路中。



▲位於中俄邊境，也是中國大陸國境最北的農場，已經轉型為奧洛契觀光莊園，力拚經濟。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.24 )