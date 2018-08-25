突發狀況不生氣　徐乃麟展現超強瞎掰功力

綜藝大哥徐乃麟挑戰節目《瘋神無雙》無台詞即興演出，面對一堆狀況反應超快，連許效舜都制不住他，讓他自豪表示，「我想也只有我能夠演，別人沒辦法。」在許效舜主導下，設了超多狀況，包含闖空門、送老婆的生日禮物竟有寫著其他女人名字的卡片、出現口紅印的白襯衫等荒謬情況，徐乃麟思路超快，立刻逐一化解，展現超強功力。

徐乃麟表示自己短劇經驗很充足，更不怕節目「大魔王」許效舜，他笑說：「我跟他太熟了，真的很喜歡他，因為舉手投足之間真的太有喜感。」但身為節目主角的許效舜早就設定好對付徐乃麟的策略，他笑說：「要把他弄生氣就對了！」劇中曾智希飾演徐乃麟的老婆，意外發現他的白襯衫上竟然有口紅印，當場質問起來，徐乃麟超機靈，馬上解釋這件襯衫是當年兩人的定情物，就是因為這個吻才在一起，所以留到現在，她立馬吐槽，「八年前的襯衫怎麼還那麼白？」他隨即回答，「我處女座愛乾淨啊。」瞎掰言論意外鎮住曾智希，讓圍觀的許效舜也失笑。