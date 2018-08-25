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政治

救助淹水戶　賴清德：每戶給2萬元

記者林仕祥／連線報導2018/08/25 19:15
▲行政院長賴清德赴雲林縣勘災。（圖／行政院提供 , 2018.8.25）
▲行政院長賴清德赴雲林縣勘災。（圖／行政院提供 , 2018.8.25）

行政院長賴清德今（25）日南下勘災，他指出，對於受淹水之苦的民眾，行政院將給予每戶2萬元的救助金，並請各縣市政府、鄉鎮公所及村里長協助彙整資料，讓中央的美意，盡快落實到受災戶。 

南部豪雨成災，賴清德25日前往嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市勘災。賴揆到雲林視察時表示，這次熱帶低氣壓所帶來的強大雨勢，讓雲林受創嚴重，他代表行政院向雲林鄉親致歉，也感謝縣府團隊與各界的努力，因過去所推動的治水工程，降低了這次的傷害。行政院會協助雲林縣長李進勇所提出，包含客子厝抽水站二期工程、應急工程，以及農業現金災害各項救助，未來第二期工程完成後可減少淹水面積136 公頃。

賴清德表示，本次雲林降雨量超過5年重現期，北港溪水位高漲達二級警戒，且內水無法排出， 再加上部分排水斷面尚未整治完成，未達到保護設計標準。李進勇所提應急措施與策進作為，對雲林治水有立即性的需要與重要性，包含既有護岸加高與新建護岸治理工程，行政院會在預算上予以支持，也會請水利署與地方政府合作，協助有需要的縣市共同解決問題，讓民眾進一步感受到治水成效。

賴清德說，對於受淹水之苦的民眾，行政院也會給予每戶2萬元的救助金，他要請各縣市政府、鄉鎮公所及村里長協助彙整資料，讓中央的美意，盡快落實到受災戶。另外，視災損情況需要，可得到租稅減免；如有重建需求，也有利息補貼。政府完整制度，與地方政府合作，全力協助受水災影響的住戶，減輕對大家的衝擊，迅速恢復生活。

此外，賴清德稍早前在嘉義市視查農業損害情況時表示，這次的衝擊有別於過去的農損，連畜牧業也受到重大影響，他在第一時間就要求農委會主委林聰賢啟動「農業天然災害救助辦法」，積極和地方政府聯繫、合作，迅速作業並解決問題，降低農民所受到的影響。

他指出，關於協助農民的部分，包括豬隻等牲畜死亡，在清運和消毒等過程中的各項作業，行政院一定會全力協助。對於天然災損救助，也應從速、從寬、從優處理，此外，也提供低利貸款的利息補貼，希望能迅速幫助農民站起來。行政院也會和地方政府持續合作，包括一般農業、畜牧業與漁業，我們都會繼續協助，早日讓農民生計恢復正常。

賴清德也特別感謝國軍救災，國防部長嚴德發在第一時間就指派第四、第五作戰區，總共有三萬七千名弟兄待命支援，今天他看到一百多位弟兄投入救災，協助搬運豬隻屍體和消毒工作，避免因天然災害引起的後續疫情，「對此我要表示最大的感謝」。
 

關鍵字賴清德救助金2萬豪雨淹水
823談話惹議　徐：沒打臉蔡總統蔡英文搭裝甲車勘災　災民嗆下來走

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