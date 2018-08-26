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娛樂

復合舊愛　詹子晴坦承「很想結婚」

記者吳維書／台北報導2018/08/26 13:56
▲詹子晴坦承「很想結婚」。（圖／中天提供 , 2018.8.26）
▲詹子晴坦承「很想結婚」。（圖／中天提供 , 2018.8.26）

藝人「ㄚ頭」詹子晴近日在親子旅遊節目《跟著寶貝一起玩》擔任警花，侯昌明和老婆曾雅蘭，則帶著兒子KENKEN扮起「光明探員」完成任務。詹子晴看到侯昌明一家人出遊非常羨慕，她在七夕復合前警政署長王卓鈞之子王惟立，兩人感情甜蜜，她在節目中承認「很想結婚」，「因為是單親家庭，看到他們玩在一起我很羨慕，小時候就對婚姻有很大的憧憬，也想要有自己的小孩。」

遊戲關卡進行中，曾雅蘭看到圖片裡的線索興奮大喊「槍」，侯昌明公眾調戲，「你看到槍就特別興奮嗎？」兩人在演藝圈是出了名的恩愛夫妻檔，經常在臉書上分享家庭趣事，近日侯昌明半裸化身「水電工」，曾雅蘭從老婆視角拍下背影PO臉書，閃瞎不少網友。但在節目潑水遊戲中，侯昌明對老婆卻是毫不留情，她還因潑水的衝擊力道太大，不慎跌入水中，非常狼狽，「前世情人」KENKEN急忙跳出來護媽，讓她大喊：「我要換老公。」


▲左起侯昌明、曾雅蘭以及兒子KENKEN一起破解關卡。（圖／中天提供 , 2018.8.26）

雖然是在錄影，曾雅蘭卻想起全家一起出遊的時光，現在12歲的KENKEN越來越懂事，還會照顧家人，她只希望孩子快樂生活，而侯昌明看到KENKEN像個小大人，面對不同挑戰也不畏懼，非常欣慰地說：「假以時日，他一定可以變成一個真正的男人。」

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